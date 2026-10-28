Ahilyabai Holkar Farmer Loan Waiver : अहिल्याबाई होळकर योजनेतून 4,839 शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! खात्यात पैसे जमा होण्यासाठी लगेच करा 'हे' काम, प्रशासनाकडून तातडीचे आवाहन

रत्नागिरी : जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अहिल्याबाई होळकर शेतकरी योजनेंतर्गत चार टप्प्यांमध्ये आतापर्यंत २२ कोटी ७८ लाखांची विक्रमी कर्जमाफी शासनाकडून मंजूर केली आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेमुळे जिल्ह्यातील सुमारे चार हजार ८३९ पात्र शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक दिलासा मिळाला (Ratnagiri farmers loan waiver latest news) आहे. त्यांच्यावरील कर्जाचे ओझे काहीसे हलके झाले आहे. एकतर्फे शासनाने कर्जमाफीचा मार्ग सुकर केला असला, तरी दुसरीकडे अद्यापही तांत्रिक अडचणी कायम असल्याचे समोर आले आहे. .उपलब्ध आकडेवारीनुसार, पात्र ठरलेल्या तीन हजार ६०८ शेतकऱ्यांची ‘ई-केवायसी’ प्रक्रिया अद्याप अपूर्ण आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यावर प्रत्यक्ष निधी जमा होण्यास अडचणी येऊ शकतात. या पार्श्वभूमीवर, जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने सर्व संबंधित शेतकऱ्यांना ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे जाहीर आवाहन केले आहे. यासाठी जवळच्या आपले सरकार सेवा केंद्र किंवा संबंधित बँक शाखांशी संपर्क साधण्याचे सुचवण्यात आले आहे..Ladki Bahin Yojana KYC Update : लाडक्या बहिणींसाठी खूशखबर! 81 लाख महिलांना पुन्हा मिळणार 1500 रुपये? 'केवायसी'बाबत मुख्यमंत्र्यांचे मोठे आश्वासन, कधी जमा होणार पैसे?.कर्जमाफीमुळे जिल्ह्यातील गरजू व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे. प्रशासनाच्या आवाहनानुसार, ज्या शेतकऱ्यांची ई-केवायसी प्रलंबित आहे त्यांनी वेळेत ही पूर्तता करून या योजनेचा लाभ घ्यावा जेणेकरून पुढील आर्थिक वर्षात नवीन पिकांसाठी कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. रत्नागिरी जिल्ह्यातील कृषी व सहकार विभागाकडून या प्रक्रियेवर लक्ष ठेवण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.