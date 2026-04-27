Alphonso Mango Price Drop in Ratnagiri : डझनाला 1500 ते 2000 रुपयांना विकला जाणारा 'हापूस' रत्नागिरीत 400 रुपये डझन; बाजारात आवक वाढल्याने घसरले दर

रत्नागिरी : आंबा बागायतदारांना खराब हवामानाचा फटका पुन्हा बसत आहे. एकीकडे कडक उन्हाने तापमान ३७ अंशांवर पोहोचले, तर दुसरीकडे अवेळी पावसाने हापूस आणि काजू बागायतदारांचे मोठे नुकसान सुरू (alphonso mango price drop in ratnagiri 2026) केले. डझनाला १५०० ते २००० रुपयांना विकला जाणारा हापूस आंबा आता थेट ३०० ते ४०० रुपयांपर्यंत घसरला आहे. बाजारात आवक वाढल्याने दर मात्र कोसळले..दिवसेंदिवस हापूसच्या दराची घसरण सुरू आहे. स्थानिक बाजारपेठेत हापूसची आवकदेखील वाढली आहे. बदलत्या हवामानामुळे व पावसामुळे आता आंबा व्यावसायिकांना दर पाडून आंबे विकण्याची वेळ आली आहे, मात्र हापूस आंबा खाणाऱ्यांना कमी झालेल्या दरामुळे हापूसची चव चाखणे सोपे झाले आहे. हापूसचे दर आवाक्यात आल्याने लोकांनी हापूस आंबा खरेदीसाठी जिल्ह्याच्या स्थानिक बाजारपेठेत गर्दी केलेली पाहावयास मिळत आहे..शहरातील गोखले नाका, धमालनीचा पार, विठ्ठल मंदिर परिसर मारुती आळी, तेली आळी नाका पार आदी भागात ग्रामीण भागातील अनेक महिला हापूस आणि अन्य विविध प्रकारचे आंबे विकताना पाहायला मिळत आहेत. या ठिकाणी ग्राहकांची झुंबड उडाली आहे. हापूस स्वस्त झाल्याने ग्राहक बाजारात गर्दी करत आहेत, पण या गोड चवीमागे बागायतदारांचे नुकसान दडलेले आहे. हवामानाचा हा अनिश्चित खेळ थांबला नाही, तर पुढील काही दिवस कोकणातील फळबागांसाठी अधिकच कठीण ठरू शकतात..पावसामुळे व बदलत्या वातावरणाने आम्हाला आर्थिक फटका बसला आहे. दर घसरल्याने आंबा पाडून विकण्याची वेळ आली आहे. यावर्षीही हापूसचे उत्पादन घटले होते, त्यात आता दर ही पडल्याने सर्व खर्च ही भरून निघणे अवघड झाले आहे."-संतोष मयेकर, आंबा व्यावसायिक..हवामानाचा अनपेक्षित फटकामुंबई प्रादेशिक हवामान केंद्राने वर्तवलेल्या अंदाजानुसार जिल्ह्यात विजांच्या कडकडाटासह वादळी वारे आणि पावसाची शक्यता आहे. या बदलत्या परिस्थितीमुळे तयार फळांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. त्यामुळे फळ काढणी सुरक्षितपणे करून त्याची काळजी घेण्याचा सल्ला कृषी तज्ज्ञांनी दिला आहे.