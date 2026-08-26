कोकण

Amba Ghat Road Repair : आंबा घाटात आधुनिक एरडॉक्स प्लेटस्‌चा वापर; खचलेल्या भागात 30 मीटर लांब, 5 मीटर उंच भिंत, राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचा मोठा निर्णय

Amba Ghat road repair using Erdox plates : मुसळधार पावसामुळे खचलेल्या आंबा घाटातील रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी एरडॉक्स प्लेट्सचा वापर केला जाणार आहे. गणेशोत्सवापूर्वी काम पूर्ण करून वाहतूक सुरळीत करण्याचे राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे प्रयत्न सुरू आहेत.
Amba Ghat road damage Ratnagiri latest news

Amba Ghat road damage Ratnagiri latest news

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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रत्नागिरी : मुसळधार पावसामुळे आंबा घाटात दरड कोसळून रस्ता खचल्याने ठप्प झालेल्या वाहतुकीवर कायमस्वरूपी आणि जलद उपाय शोधण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने पावले उचलली आहेत. आंबा घाटात खचलेल्या रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी एरडॉक्स प्लेट्सचा वापर केला जाणार (Amba Ghat road damage Ratnagiri latest news) आहे. खचलेला रस्ता पुन्हा भक्कम करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार असून, गणेशोत्सवापूर्वी हे दुरुस्तीचे काम पूर्ण करण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग विभागाकडून प्रयत्न सुरू आहेत.

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