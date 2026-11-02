कोकण

Anjanari Ghat Accident : आंजणारी घाटात मध्यरात्री थरार! कंटेनरच्या धडकेनंतर पोलिस व्हॅन 200 फूट खोल दरीत कोसळली; सहाय्यक उपनिरीक्षकासह तिघे ठार

Container Truck Hits Police Van on Mumbai-Goa Highway : मुंबई-गोवा महामार्गावरील आंजणारी घाटात कंटेनरच्या धडकेने पोलिस व्हॅन २०० फूट दरीत कोसळली. अपघातात एएसआय गायकवाड यांच्यासह दोघांचा मृत्यू झाला.
Mumbai Goa Highway police van accident

Mumbai Goa Highway police van accident

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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लांजा : मुंबई-गोवा महामार्गावरील आंजणारी घाटात शनिवारी (ता. ३१) मध्यरात्री झालेल्या अपघातावेळी कंटेनरच्या धडकेनंतर पोलिस व्हॅन दोनशे फूट दरीत कोसळली. ती बाहेर काढण्याचे आव्हान बचाव पथकासमोर (Mumbai Goa Highway police van accident) होते. रविवारी सकाळी दहाच्या सुमारास क्रेनच्या साहाय्याने ही अपघातग्रस्त व्हॅन बाहेर काढण्यात आली. रात्रीच्या काळोखात घडलेल्या या दुर्घटनेनंतर बचावकार्य आणि वाहन बाहेर काढण्यासाठी यंत्रणांना मोठी कसरत करावी लागली.

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