Anjanari Ghat Accident : आंजणारी घाटात मध्यरात्री थरार! कंटेनरच्या धडकेनंतर पोलिस व्हॅन 200 फूट खोल दरीत कोसळली; सहाय्यक उपनिरीक्षकासह तिघे ठार

लांजा : मुंबई-गोवा महामार्गावरील आंजणारी घाटात शनिवारी (ता. ३१) मध्यरात्री झालेल्या अपघातावेळी कंटेनरच्या धडकेनंतर पोलिस व्हॅन दोनशे फूट दरीत कोसळली. ती बाहेर काढण्याचे आव्हान बचाव पथकासमोर (Mumbai Goa Highway police van accident) होते. रविवारी सकाळी दहाच्या सुमारास क्रेनच्या साहाय्याने ही अपघातग्रस्त व्हॅन बाहेर काढण्यात आली. रात्रीच्या काळोखात घडलेल्या या दुर्घटनेनंतर बचावकार्य आणि वाहन बाहेर काढण्यासाठी यंत्रणांना मोठी कसरत करावी लागली..या घटनेत केबीनखाली अडकलेला चालक मदन हेमसिंग (वय ४१, रा. पाली, राजस्थान) याचा रुग्णालयात उपचारावेळी मृत्यू झाला; तर क्लिनरचा जागीच मृत्यू झाला, त्याची ओळख पटलेली नाही. अपघातानंतर दोन्ही पोलिस कर्मचाऱ्यांना तातडीने पाली ग्रामीण रुग्णालयात, त्यानंतर रत्नागिरी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात हलवण्यात आले. उपचारादरम्यान सहाय्यक उपनिरीक्षक गायकवाड यांची प्राणज्योत मालवली. त्यांच्या पश्चात पत्नी, मुले असा परिवार आहे. शासकीय इतमामात त्यांच्यावर रत्नागिरीत दुपारी अंत्यसंस्कार करण्यात आले. दरम्यान, शिंगाडे गंभीर असून, त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत..Anjanari Ghat Accident : गोव्याच्या दिशेने जाणाऱ्या कंटेनरची पोलिस व्हॅनला जोराची धडक, आंजणारी घाटात भीषण अपघात; पोलिसासह कंटेनरचालक, क्लिनर ठार.अपघाताची माहिती मिळताच उपविभागीय पोलिस अधिकारी सुरेश कदम, लांजा पोलिस निरीक्षक नीळकंठ बगळे, उपनिरीक्षक अमोद सरंगले आणि संजय मारळकर यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. या प्रकरणी कंटेनरचालक मदन हेमसिंग याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अधिक तपास उपनिरीक्षक अमोद सरंगले करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.