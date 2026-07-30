Ratnagiri Bhatye Breakwater Project : रत्नागिरीत 143 कोटींचा मेगा प्रोजेक्ट! 'या' भागात सुरू होणार 'सी-प्लेन' सेवा; पालकमंत्री उदय सामंत यांनी केली पाहणी

रत्नागिरी : भाट्ये येथील ब्रेकवॉटर वॉल आणि खाडीतील गाळ काढण्याचे काम सध्या वेगात सुरू असून, पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी नुकतीच पाहणी (Ratnagiri coastal development project) केली. यावेळी येथील कामाचा दर्जा, सुरक्षितता आणि प्रगतीचा सविस्तर आढावा घेऊन ठेकेदार व संबंधित शासकीय यंत्रणेला काम वेळेत पूर्ण आणि कामाची गुणवत्ता राखा, असे निर्देश दिले. आतापर्यंत या बंधाऱ्याचे सुमारे ४०० मीटरचे काम पूर्ण झाले असून, उर्वरित काम वेगाने केले जात आहे..भाट्ये येथील बंधारा रत्नागिरीतील पर्यटनवाढीला आणि मच्छीमारांच्या सुरक्षिततेसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचे मंत्री सामंत यांनी सांगितले. तसेच भाट्ये खाडी परिसरातील राजीवडा, जुवे, सोमेश्वर, भाट्ये, कर्ला आणि फणसोप या गावांतील नागरिकांचा मुख्य व्यवसाय मच्छीमारी आहे. येथील खाडीच्या मुखाशी गेल्या अनेक वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणावर गाळ साचल्यामुळे नौका ये-जा करण्यात अडथळे निर्माण होत होते..Ratnagiri Bridge Update : बार्जच्या धडकेनंतर म्हाप्रळ-आंबेत पुलाची स्थिती काय? अवजड वाहतूक बंद, मुंबई-पुण्याला जाणाऱ्या प्रवाशांना 60 किमीचा अतिरिक्त फेरा!.विशेषतः ओहोटीच्या काळात मच्छीमारांना स्वतःचा जीव धोक्यात घालून नौका बाहेर काढाव्या लागत होत्या. येथे कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची मागणी मच्छीमारांनी केली होती. त्यानुसार राज्यशासनाने १४३ कोटी ९६ लाख ८१ हजार ३५५ रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली आहे. याअंतर्गत खाडीच्या मुखाशी १,०१६ मीटर लांबीचा ब्रेकवॉटर बंधारा उभारणे आणि गाळ काढण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. पावसाळ्याचा कालावधी गृहित धरून पुढील २४ महिन्यांत हा संपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. हवामान आणि समुद्रातील भरती-ओहोटीची स्थिती लक्षात घेऊन सर्व सुरक्षा नियमांचे पालन करत काम करा, असे त्यांनी सांगितले..Satara Farmer Loan Waiver : साताऱ्यातील 31,556 शेतकरी पात्र! अहिल्यादेवी शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची पहिली यादी जाहीर; तुमच्या गावातील यादी 'येथे' पाहा.पर्यटनासाठी ‘सी-प्लेन’ सेवेचे नियोजनराजिवडा येथील ब्रेकवॉटर बंधाऱ्याच्या परिसरातून भविष्यात ‘सी-प्लेन’ सेवा सुरू करण्याचे महत्त्वपूर्ण नियोजन प्रशासनाकडून केले जात आहे. ही सेवा सुरू झाल्यास रत्नागिरीच्या पर्यटनाला एक नवी दिशा मिळेल. किनारपट्टीचे संरक्षण हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर खाडीच्या मुखाशी गाळ साचण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर कमी होणार आहे. यामुळे मच्छीमार नौकांना भरती असो वा ओहोटी, २४ तास सुरक्षित आणि सुलभ वाहतूक करणे शक्य होईल. परिणामी, स्थानिक मच्छीमारांचा व्यवसाय अधिक सुरक्षित होणार असून, या बंधाऱ्यामुळे किनारपट्टीच्या नैसर्गिक संरक्षणालाही मोठी बळकटी मिळणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.