Kokan: पुलाचा स्लॅब कोसळून २८ वर्षीय मुकादमाचा मृत्यू, काही सेकंद आधी एका हाकेमुळे ६ जणांचं कुटुंब वाचलं

पावस: रत्नागिरी तालुक्यातील कुर्धे-लिंगायतवाडी व खोताचीवाडी येथील नदीवरील नव्याने बांधण्यात येत असलेल्या छोट्या पुलाचा स्लॅब कोसळून ढिगाऱ्याखाली सापडल्याने मुकादमाचा जागीच मृत्यू झाला. अक्षय शिवाजी काटे (वय २६, रा. क्रांतिनगर, रत्नागिरी) असे त्याचे नाव आहे. ही घटना मंगळवारी सकाळी साडेनऊच्या सुमारास घडली. यावेळी २ कामगार आणि ४ पादचारी बचावले..५५ लाख रुपयांच्या निधीतून पूल उभारण्यात येत होता. या पुलावर केवळ पहिला स्लॅब टाकण्यात आला होता. सोमवारी रात्री झालेल्या मुसळधार पावसामुळे नदीला प्रचंड पाणी आले. वाहून आलेला कचरा-गाळ पुलाच्या लोखंडी खांबांमध्ये अडकल्याने अर्धवट पुलाला धोका निर्माण झाला होता. तो काढण्यासाठी सकाळी साडेनऊच्या सुमारास अक्षय काटे दोन कामगारांसह तेथे पोहोचले..Cockroach Janata Party Protest : पुण्यात ‘कॉकरोच जनता पार्टी’चे आंदोलन; दिल्लीतील जंतरमंतरनंतर अभिजित दिपके यांचा महाराष्ट्रात पहिलाच एल्गार.काटे हे अडकलेला गाळ काढत असतानाच खालील लोखंडी खांब सटकले आणि पुलाच्या एका भागाचा जड स्लॅब थेट त्यांच्या अंगावर कोसळला. कामगारांनी तातडीने धाव घेत त्यांना बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला; मात्र त्यांचा ढिगाऱ्याखाली सापडून जागीच मृत्यू झाला. दरम्यान, या घटनेची माहिती मिळताच साहाय्यक पोलिस निरीक्षक प्रमोद वाघ, पोलिस अंमलदारासह शेकडो ग्रामस्थ घटनास्थळी दाखल झाले. काटे यांचा मृतदेह विच्छेदनासाठी रत्नागिरी शासकीय रुग्णालयात पाठवला..पुलाखालील अक्षय काटे यांना मृत्यूने गाठले; मात्र पुलावर त्याचवेळी एक वेगळाच योगायोग घडला. एकूणच अवघ्या काही सेकंदाच्या अवकाशात पुलावर आणि पुलाखालील सहा जणांचे प्राण वाचले. ही दुर्घटना घडली, नेमके त्याचवेळी खोताचीवाडी येथील अभ्यंकर कुंटुंब पुलावरून चालले होते. यात आशुतोष अभ्यंकर, त्यांच्या पत्नी आणि दोन मुली यांचा समावेश होता..PM Kisan 23rd Installment : पुढील १० दिवसांत 'पीएम किसान'चा हप्ता मिळणार, शेतकऱ्यांच्या खात्यात २००० रुपये जमा होणार? महत्त्वाची अपडेट समोर.अभ्यंकर यांच्या पत्नी आणि मुली सुरक्षित पुढे गेल्या, तर आशुतोष अभ्यंकर यांना एका मित्राने हाक मारल्यामुळे ते पुलाच्या मुख्य भागावरून तत्काळ बाजूला झाले. ते बाजूला सरकले त्याचवेळी मोठा आवाज करत पुलाचा स्लॅब कोसळला आणि त्यात अक्षय काटे चिरडले गेले. काही सेकंदांच्या फरकाने अभ्यंकर कुटुंब बचावले. दुसरीकडे दोन कामगार पुलाखाली अक्षय काटे काम करीत असलेल्या भागाच्या शेजारील भागात (कम्पार्टमेंट) गाळ काढण्याचे काम करीत होते. काटेंच्या बाजूचा स्लॅब कोसळला आणि तेही या घटनेत बचावले..गेल्या अनेक वर्षांच्या मागणीनंतर ५५ लाखांचा निधी मिळून हा पूल मंजूर झाला होता. ठेकेदाराच्या संथ आणि निकृष्ट कामामुळे एका निष्पाप तरुणाचा जीव गेला, ही अत्यंत दुर्दैवी घटना आहे. याची चौकशी करून दोषींवर कारवाई झाली पाहिजे. - विजय शिंदे, ग्रामस्थ, कुर्धेगावाचा संपर्क तुटलाया दुर्घटनेमुळे खोताचीवाडी आणि फडकेवाडी या भागातील सुमारे १०० ते सव्वाशे लोकांचा संपर्क तुटला असून, विद्यार्थ्यांना दीड किलोमीटरचा वळसा घालून जावे लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.