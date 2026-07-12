कोकण

Chhatrapati Sambhaji Maharaj Memorial : 'स्टॅच्यू ऑफ युनिटी'च्या धर्तीवर होणार छत्रपती संभाजी महाराजांचे स्मारक; 350 कोटींचा विकास आराखडा तयार, उदय सामंतांची मोठी घोषणा

₹350 Crore Sambhaji Maharaj Memorial Planned at Sangameshwar : रत्नागिरीतील संगमेश्वर येथे छत्रपती संभाजी महाराजांचे ३५० कोटी रुपयांचे भव्य स्मारक उभारण्याचा आराखडा तयार झाला आहे.
Chhatrapati Sambhaji Maharaj Memorial Sangameshwar

Chhatrapati Sambhaji Maharaj Memorial Sangameshwar

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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संगमेश्वर : रत्नागिरी जिल्ह्यातील संगमेश्वर कसबा येथे छत्रपती संभाजी महाराज यांचे स्मारक उभारण्यासाठी सरकारने ३५० कोटी रुपयांचा विकास आराखडा तयार केला आहे. सध्या चार एकरवर हे स्मारक उभारण्यात येणार (₹350 crore Sambhaji Maharaj Memorial Ratnagiri) आहे. गरज पडल्यास अधिक जमीनही संपादित करण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत दिली.

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