कोकण
Ratnagiri Cashews : थंडीच्या कडाक्याने काजू बागा फुलल्या ; काजू हंगाम जोमात? थंडीने दिले काजूपिकाला जीवदान
Cold Weather Boosts for Crop Flowering : लांबलेल्या पावसानंतर थंडीचा कडाका ठरला काजूपिकासाठी वरदान; पावस परिसरात बागा मोहोरात,वादळी वाऱ्यामुळे काही मोहोर गळती, तरीही एकूण उत्पादन वाढीची शेतकऱ्यांना अपेक्षा.
पावस : यावर्षी लांबलेल्या पावसामुळे चिंतेत असलेल्या काजू उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी सुखावह बातमी आहे. गेल्या महिन्याभरापासून थंडीत सातत्य राहिल्याने काजूपिकासाठी पोषक वातावरण निर्माण झाले असून, पावस परिसरातील बागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात मोहोर दिसून येत आहे.