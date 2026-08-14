Ratnagiri Dev Bhairi : सलग 1 महिना विनाखंड सुरू राहणार अनुष्ठान! रत्नागिरीत 'तृणबिंदुकेश्वरा'वर संततधार; 100 वर्षांचा इतिहास नक्की काय?

रत्नागिरी : रत्नागिरीचे ग्रामदैवत श्री देव भैरी देवस्थानातील श्री तृणबिंदुकेश्वरावर आजपासून श्रावण महिन्यातील संततधार रूद्रानुष्ठानाला प्रारंभ झाला. ब्रह्मवृंद, ग्रामस्थ, मानकरी, ट्रस्टी, गुरव मंडळींच्या उपस्थितीत संततधार कार्यक्रम चालू करण्यात आला. जवळपास शतकाची परंपरा लाभलेला हा उपक्रम आहे. जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल व कुटुंबीयांनी आज ग्रामदैवत श्री देव भैरी, तृणबिंदुकेश्वराचे दर्शन घेतले..श्रावण प्रतिपदा ते भाद्रपद प्रतिपदा असा एक महिना हा उपक्रम विनाखंड सुरू राहणार आहे. या संबंधी माहिती देताना देवस्थान विश्वस्त मंडळाचे उपाध्यक्ष राजन जोशी यांनी सांगितले की, या परंपरेला जवळपास १०० वर्षांचा इतिहास आहे. साधारण १९२३च्या दरम्यान ही प्रथा मुळ्ये यांच्या वारसाने चालू केली. त्यानंतर रत्नागिरीतील ब्रह्मवृंद मंडळी, बारा वाड्यातील ग्रामस्थांनी ही परंपरा पुढे नेली..संततधार कालावधीत दर सोमवारी सायंकाळी ६ वाजता व मंगळवार ते रविवारी रात्री ९ वाजता मंदिरात आरती, मंत्रपुष्प होणार आहे. या परंपरेविषयी हृषिकेश जोशी म्हणाले, ‘मी १९९९ पासून ब्रह्मवृंद रूद्रपठण करण्यास येत आहे. साधारण एका तासात दोन ब्राह्मण पुरोहित सेवा रुजू करतात. एक तासात साधारण रूद्राची अडीच आवर्तने होतात. श्री तृणबिंदुकेश्वराच्या पिंडीवर संततधार सुरू असते. असे एक महिना अखंडपणे सुरू असते. ब्रह्मवृंद, ट्रस्टी, ग्रामस्थ मंडळीच्या सहकार्याने हा उपक्रम सुरू आहे.’.Konkan Rare Flower Discovery : नष्ट होण्याच्या मार्गावर असलेली वनस्पती कोकणात! मशालीसारख्या दिसणाऱ्या दुर्मीळ 'कंदीलपुष्पा'चे वैशिष्ट्य काय?.नित्यपूजा, सजावटश्री तृणबिंदूकेश्वरावर सतत जलाभिषेक सुरू असतो. अशा वेळी दिवसातून नित्यपूजा केली जाते. यामध्ये शंकराला प्रिय असणारी बेलाची पाने, विविध प्रकारची फुले, विड्याची पाने आणि विविध प्रकारची फळे, निरांजने आदी वापरून पिंडीभोवती आकर्षक सजावट करण्यात येणार आहे. पिंडीला चंदनादि गंध लेपन, धान्य अर्पण करून पूजन करण्यात येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.