Ratnagiri Crime : मानेवर सुरा ठेवून मुलाकडून बापाचे अपहरण, देवरूखमध्ये धक्कादायक नाट्य; हात-तोंड बांधलेला फोटो पाठवून खंडणी मागितली अन्...

Highlight Summary Pointsपैशांसाठी जन्मदात्याचे अपहरण:संगमेश्वर तालुक्यातील श्रीकांत मराठे या ४५ वर्षीय पुत्राने आपल्या ८० वर्षीय वडिलांचे पैशांसाठी अपहरण करून त्यांचा हात-पाय बांधलेला फोटो व्हॉट्सअॅपवर पाठवून एक लाख रुपयांची खंडणी मागितली.आईचे धाडस आणि पोलिसांची तत्परता:आई सुनीता मराठे यांनी तत्काळ देवरूख पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली, त्यानंतर पोलिसांनी वेगाने कारवाई करत चिपळूण परिसरातून संशयिताला अटक केली.खंडणी, अपहरण आणि धमकीचे गुन्हे नोंद:पोलिसांनी श्रीकांत मराठेवर खंडणी, अपहरण आणि जीवे मारण्याच्या धमकीचे गुन्हे नोंदवून तपास सुरू केला आहे..Ratnagiri Father Kidnapped By Son : संगमेश्वर तालुक्यात वृद्ध वडिलांचे पैशांसाठी अपहरण करणाऱ्या पुत्राला चिपळूण पोलिसांनी गजाआड केले आहे. ही घटना मंगळवारी (ता. १४) दुपारी ३.३० वाजता उघडकीस आली. त्याने आपल्या वडिलांचे मंगळवारी पहाटेच्या सुमारास अपहरण केले. श्रीकांत दत्तात्रय मराठे (वय ४५, रा. चोरपऱ्या, देवरूख ता. संगमेश्वर) असे संशयिताचे नाव आहे. त्याने आपल्या जन्मदात्याच्या मानेवर सुरा ठेवून पैशांसाठी पळवून नेले आणि नंतर व्हॉट्स अॅपवर हात-तोंड बांधलेला फोटो पाठवून एक लाख रुपयांची खंडणी मागितली.या प्रकाराची देवरूख पोलिस ठाण्यात तक्रार त्याच्या आईने सुनीता दत्तात्रय मराठे (वय ७४) यांनी दाखल केली..त्यांच्या फिर्यादीवरून, संपूर्ण प्रकरणाचा धक्कादायक उलगडा झाला आहे. सुनीता मराठे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सेवानिवृत्त शिक्षक दत्तात्रय मराठे (वय ८०) यांना पेन्शन मिळते. पैशांच्या मागणीवरून वारंवार वाद घालणारा मुलगा श्रीकांत याने साेमवारी रात्री ११ वाजता घरातच थरार माजवला. आई आणि नातीसमोरच वडिलांच्या मानेवर सुरा ठेवून आता एक लाख रुपये द्या नाहीतर ठार मारतो, अशी धमकी दिली. वडिलांना जबरदस्ती कपडे घालून दुचाकीवर बसवून सह्याद्रीनगरच्या दिशेने पळून गेला..फोटो पाठवून खंडणीसाठी धमक्यापहाटेपर्यंत काहीच संपर्क न झाल्याने कुटुंब चिंतेत असतानाच सकाळी पळवून नेलेल्या मराठे यांची नात वेदांगीच्या मोबाईलवरून अपहरण झालेल्या वडिलांच्या मोबाईलवरून व्हॉटस् अॅप कॉल आला. त्यात वडिलांचे हात-पाय आणि तोंड प्लास्टिक टेपने घट्ट बांधलेला फोटो दिसला. श्रीकांतने त्या फोटोसोबत एक लाख रुपये खंडणी मागितली आणि नकार दिल्यास मी आता मागे हटणार नाही, अशी धमकी दिली..आईचे धाडस, पोलिसांची तत्परताया घटनेनंतर आई सुनीता मराठे यांनी धाडस दाखवत थेट देवरूख पोलिस ठाणे गाठले आणि मुलाविरोधात तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी तत्पर कारवाई करत चिपळूण परिसरातून श्रीकांत मराठेला ताब्यात घेतले. सध्या देवरूख पोलिस पुढील तपास करत असून, संशयितावर खंडणी, अपहरण आणि जीवे मारण्याच्या धमकीचा गुन्हा दाखल केला आहे..FAQsQ1. आरोपी कोण आहे आणि त्याने कोणते अपराध केले?➡️ आरोपी श्रीकांत दत्तात्रय मराठे (वय ४५) आहे. त्याने आपल्या वडिलांचे अपहरण करून, त्यांचा हात-पाय बांधलेला फोटो पाठवत एक लाख रुपयांची खंडणी मागितली.Q2. पीडित व्यक्ती कोण आहेत?➡️ पीडित व्यक्ती दत्तात्रय मराठे (वय ८०), हे सेवानिवृत्त शिक्षक आहेत.Q3. प्रकरण उघडकीस कसे आले?➡️ श्रीकांतने अपहरणानंतर आपल्या नातीच्या मोबाईलवरून फोटो आणि खंडणीचा मेसेज पाठवला, त्यानंतर आईने पोलिसात धाव घेतली..