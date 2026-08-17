कोकण

Marleshwar Temple Dress Code : शॉर्ट्स, फॅन्सी जिन्स घालून गेलात तर दर्शन नाही मिळणार! प्रसिद्ध मार्लेश्वर देवस्थानात 'ड्रेस कोड' लागू, पाहा काय आहेत नवे नियम

Marleshwar Temple new dress code rules : संगमेश्वर तालुक्यातील प्रसिद्ध श्री मार्लेश्वर मंदिरात अंगदर्शक, असभ्य आणि तोकड्या कपड्यांना प्रवेशबंदी करण्यात आली आहे. भाविकांनी धार्मिक पावित्र्य राखण्यासाठी सभ्य, पूर्ण आणि अंगभर वेशभूषेत दर्शनासाठी यावे.
Marleshwar Temple entry rules for devotees

Marleshwar Temple entry rules for devotees

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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देवरुख : संगमेश्वर तालुक्यातील प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र श्री मार्लेश्वर देवस्थान येथे मंदिराचे पावित्र्य, धार्मिक वातावरण आणि भारतीय संस्कृतीचे जतन करण्याच्या उद्देशाने देवस्थान ट्रस्टने मंदिर प्रवेशाबाबत महत्त्वपूर्ण नियमावली जारी केली (Marleshwar Temple Dress Code) आहे. अंगदर्शक, अशोभनीय, असभ्य तसेच अतिशय तोकडी वेशभूषा करून मंदिरात प्रवेश करण्यास मनाई केली आहे.

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