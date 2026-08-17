Marleshwar Temple Dress Code : शॉर्ट्स, फॅन्सी जिन्स घालून गेलात तर दर्शन नाही मिळणार! प्रसिद्ध मार्लेश्वर देवस्थानात 'ड्रेस कोड' लागू, पाहा काय आहेत नवे नियम

देवरुख : संगमेश्वर तालुक्यातील प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र श्री मार्लेश्वर देवस्थान येथे मंदिराचे पावित्र्य, धार्मिक वातावरण आणि भारतीय संस्कृतीचे जतन करण्याच्या उद्देशाने देवस्थान ट्रस्टने मंदिर प्रवेशाबाबत महत्त्वपूर्ण नियमावली जारी केली (Marleshwar Temple Dress Code) आहे. अंगदर्शक, अशोभनीय, असभ्य तसेच अतिशय तोकडी वेशभूषा करून मंदिरात प्रवेश करण्यास मनाई केली आहे..वर्षभर विविध भागांतून भाविक तसेच पर्यटक येथे दर्शनासाठी येत असतात. विशेषतः श्रावण महिन्यासह विविध धार्मिक उत्सवांच्या काळात मंदिर परिसरात गर्दी असते. या पार्श्वभूमीवर मंदिराचे धार्मिक पावित्र्य राखण्यासाठी देवस्थान ट्रस्टने वेशभूषेबाबत हा निर्णय घेतला आहे..ट्रस्टच्या नियमावलीनुसार अंगदर्शक, असभ्य, अशोभनीय आणि अतिशय तोकडी वस्त्रे परिधान करून मंदिरात प्रवेश करता येणार नाही. शॉर्ट्स, छोटे ड्रेसेस, फॅन्सी जिन्स अशाप्रकारच्या वेशभूषेला मंदिर प्रवेशासाठी मनाई आहे. मंदिरात दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांनी भारतीय संस्कृतीला साजेशी, पूर्ण आणि अंगभर वेशभूषा परिधान करावी, असे आवाहन केले आहे..Kolhapur Circuit Bench : कोल्हापूर सर्किट बेंचबाबत महत्त्वाची बातमी! शेंडा पार्कमध्ये 75 एकर जागा निश्चित, लवकरच 495 नव्या पदांची घोषणा; प्रभारी मुख्य न्यायमूर्तींचे मोठे विधान.नियमांचे पालन कराअतिशय तोकडी व अशोभनीय वस्त्रे टाळावीतशॉर्टस, छोटे ड्रेसेस आणि फॅन्सी जिन्समध्ये येऊ नयेपूर्ण व अंगभर वेशभूषेला प्राधान्य द्यावेमंदिराचे पावित्र्य आणि धार्मिक शिस्त राखण्यासाठी सहकार्य करावे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.