कोकण

Dhamanse Hatwadi Bridge Ratnagiri : कोकणातील 'हे' गाव ठरतंय पर्यटनाचे नवे केंद्र! सोमगंगा नदीवर अनोखा 'अर्धगोलाकार बंधारा'; पुलामुळे पर्यटनाला उधाण

Dhamanse Hatwadi Bridge Work Completed : धामणसे येथील सोमगंगा नदीवरील हटवाडी पूल पूर्ण झाला असून, आगळ्यावेगळ्या बंधाऱ्यामुळे पर्यटनाला चालना मिळाली आहे.
Dhamanse Hatwadi Bridge Ratnagiri

Dhamanse Hatwadi Bridge Ratnagiri

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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रत्नागिरी : धामणसेमधील सोमगंगा नदीवरील हटवाडी पुलाचे काम पूर्ण झाले असून, या विकासकामामुळे धामणसे परिसराच्या विकासाला नवी गती मिळाली (Somganga River Dhamanse tourism) आहे. येथील नदीत आगळावेगळा बंधारा बांधल्याने येथे दररोज शेकडो पर्यटक येऊ लागले आहेत. अर्धगोलातील बंधाऱ्यामुळे येथे पोहण्याचा आनंद घेण्यासाठी पर्यटकांची गर्दी वाढली आहे.

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