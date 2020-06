रत्नागिरी जिल्ह्यात मुसळधार, साडवली रस्त्याला काही काळ ओढ्याचे रुप

रत्नागिरी : मॉन्सून दाखल झाल्यानंतर गेले सहा दिवस रत्नागिरी जिल्ह्यात थांबून थांबून पाऊस पडत होता; मात्र मंगळवारी (ता. 16) दुपारपासून मुसळधार पावसाला सुरवात झाली. संगमेश्‍वर तालुक्‍याला पावसाने झोडपले असून संगमेश्‍वर बाजारपेठेसह देवरूख-साडवली रस्त्यावर तर ओढ्यासारखे पाणी वहात होते. जिल्ह्यात मंगळवारी सकाळी साडेआठपर्यंतच्या चोवीस तासात सरासरी 37.89 मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. मंडणगड 12, दापोली 21, खेड 14, गुहागर 82, चिपळूण 43, संगमेश्वर 31, रत्नागिरी 17, राजापूर 60, लांजा 61 मिलिमीटर पाऊस झाला. मोसमी पावसाने नऊ जूनला कोकणात प्रवेश केला. त्यानंतर पुढील सहा दिवस दिवसभर ऊन आणि रात्री पाऊस अशी स्थिती होती. हवामान विभागाकडून आलेल्या अंदाजानुसार मंगळवारी दुपारी मुसळधार पावसाची शक्‍यता होती. त्यानुसार दुपारी तीनपासून जोरदार पावसाला सुरवात झाली. वेगवान वाऱ्यासह पडणाऱ्या पावसाने अक्षरशः झोडपून काढले. संगमेश्‍वर तालुक्‍यात पावसाचा जोर अधिक होता. पावसामुळे तेथील बाजारपेठेतील गटारे तुंबल्याने पाणी रस्त्यावर आले होते. गुडघाभर पाणी साचले होते. सुदैवाने पाणी कोणाच्याही दुकानात शिरले नाही. देवरुख-साडवली रस्त्यावर पावसाचे पाणी साचल्यामुळे वाहतुकीत अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. गुडघाभर पाणी रस्त्यावर होते. दुचाकी चालवणे किंवा पादचाऱ्यांना जाणे अशक्‍य होते. सायंकाळी उशिरापर्यंत तिथे पाणी साचून होते. या रस्त्यावरुन मोठ्या गाड्याही सावधपणे चालवाव्या लागत होत्या. चिपळूण तालुक्‍यातील केळशी-मांदिवली रस्त्यावर झाड पडल्यामुळे वाहतूक बंद झाली होती. मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाने झाड हटवून वाहतूक सुरळीत केली. पावसामुळे जिल्ह्यात शेतीची कामे वेगाने सुरू झाली आहेत.

