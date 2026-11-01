कोकण

Ratnagiri Dam Leakage: दुष्काळाच्या संकटात धरणांची गळती; रत्नागिरीतील १० धरणांच्या दुरुस्तीसाठी ५०० कोटींचा प्रस्ताव

Ratnagiri Seeks 500 Crore for Repairs to 10 Leaking Dams: दुष्काळाच्या संकटात धरणांची गळती; रत्नागिरीतील १० धरणांसाठी ५०० कोटींचा प्रस्ताव
Maharashtra Ratnagiri Dams Face Water Leakage Amid Drought 500 Crore Repair Proposal Sent for Government Approval

Maharashtra Ratnagiri Dams Face Water Leakage Amid Drought 500 Crore Repair Proposal Sent for Government Approval

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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रत्नागिरी : दुष्काळी परिस्थिती असताना जिल्ह्यातील धरणांमधील पाणीगळतीचा गंभीर प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. जिल्ह्यातील १० धरणांना गळती लागली असून, यामुळे हजारो लिटर पाणी वाया जात आहे. बाष्पीभवनाचे वाढते प्रमाण आणि यावर्षी झालेला अल्प पाऊस यामुळे आधीच जलसाठे खालावत चालले आहेत, त्यातच ही गळती संकटात आणखी भर घालत आहे.

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