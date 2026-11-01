Ratnagiri Dam Leakage: दुष्काळाच्या संकटात धरणांची गळती; रत्नागिरीतील १० धरणांच्या दुरुस्तीसाठी ५०० कोटींचा प्रस्ताव

रत्नागिरी : दुष्काळी परिस्थिती असताना जिल्ह्यातील धरणांमधील पाणीगळतीचा गंभीर प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. जिल्ह्यातील १० धरणांना गळती लागली असून, यामुळे हजारो लिटर पाणी वाया जात आहे. बाष्पीभवनाचे वाढते प्रमाण आणि यावर्षी झालेला अल्प पाऊस यामुळे आधीच जलसाठे खालावत चालले आहेत, त्यातच ही गळती संकटात आणखी भर घालत आहे. .Young Trekker: वयाच्या दहाव्या वर्षी पदभ्रमंतीचे त्रिशतक; ओमराजेने सर केले २८ गड-किल्ले, ३०० ट्रेकची प्रेरणादायी कामगिरी.या पार्श्वभूमीवर पाटबंधारे विभागाने या धरणांच्या दुरुस्तीचा ५०० कोटींचा सर्वसमावेशक प्रस्ताव शासनाकडे मान्यतेसाठी पाठवला आहे. जिल्ह्यात एकूण ७१ धरण प्रकल्प असून, यात ३ मध्यम प्रकल्पांचाही समावेश आहे. .या सर्व प्रकल्पांमधील पाणीसाठ्याचे जतन करणे आणि ते वाचवणे यावर पाटबंधारे विभागाचा सध्या मुख्य भर आहे. पावसाळ्यानंतर धरणांमधील उपलब्ध पाणीसाठ्याचे नियोजन करताना पाटबंधारे विभागाने पिण्याच्या पाण्याला प्रथम प्राधान्य दिले आहे. .Chakan MIDC: चाकण एमआयडीसीतील कामगारांना दिवाळी गिफ्ट! कुणाला ३० हजार, तर कुणाला ५५ हजारांचा बोनस.सध्या एकूण ७२ धरणांमध्ये सुमारे ७५ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे. ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पुरेल असा दावा आहे. जिल्ह्यातील १० धरणांना गळती लागल्याचे पाटबंधारे विभागाने सांगितले आहे. सध्याच्या दुष्काळी परिस्थितीमध्ये ही गंभीर बाब असल्याने दुरुस्तीसाठी पाऊल उचलण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.