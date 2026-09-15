Ratnagiri Drug Seizure: रत्नागिरीत दोघांकडून अमली पदार्थ जप्त एलसीबीची कारवाई ; ४२ हजारांचा मुद्देमाल

रत्नागिरी : शहरात अमली पदार्थांच्या विक्रीला आळा घालण्यासाठी स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेने धडक कारवाई करीत ४२ हजारांचा ब्राऊन हेरॉईनसदृश अमली पदार्थ जप्त केला. अलमुहीब असगर सोलकर (वय ३०, रा. कर्ला, ता. जि. रत्नागिरी) व तनवीर युसूफ मुल्ला (५२, रा. राजिवडा, रत्नागिरी) अशी अटक केलेल्या संशयितांची नावे आहेत. .मारुती मंदिर परिसरातील क्रीडांगणाजवळ शुक्रवारी (ता. १२) रात्री ११ वाजता स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या पथकाने छापा टाकून अलमुहीब असगर सोलकर याला ताब्यात घेतले..Bhagyashree Patwardhan : अभिनेत्री भाग्यश्रीने आरती केली, विजयसिंहराजेंचा लेकीसोबतचा वाद पुन्हा उफाळला; राजवाड्याच्या दरबार हॉलमध्ये काय घडलं?.त्याच्याकडून ५२ पुड्यांमध्ये असलेले २६ हजार रुपये किमतीचे २.५ ग्रॅम निव्वळ वजन असलेले ब्राऊन हेरॉईन आणि २० हजार रुपयांचा मोबाईल असा एकूण ४६ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. हवालदार गणेश राजेंद्र सावंत यांनी तक्रार दिली..एलसीबीच्या पथकाने रविवारी (ता. १३) मध्यरात्री निवखोल येथे लाला कॉम्प्लेक्स परिसरात केली. विजेच्या खांबाजवळ थांबलेला संशयित तनवीर युसूफ मुल्ला याला ताब्यात घेतले. त्याच्याकडून ३५ हजारांचा मुद्देमाल जप्त केला. हवालदार विनोद विश्राम कदम यांच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल केला..Pune News: महसूल विभागात खळबळ! जमिनींवर परस्पर कुळ लावल्याच्या तक्रारी; राज्यभरातील मंजूर प्रकरणांची तपासणी, महसूलमंत्र्यांनी काय दिले आदेश?.अमली पदार्थ कोठून येतात? स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेने काही तासांच्या अंतरात केलेल्या या लागोपाठच्या कारवायांमुळे शहरातील ड्रग्ज माफिया आणि विक्रेत्यांचे धाबे दणाणले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.