Ratnagiri Farmer Loan Waiver : रत्नागिरीतील 7,333 शेतकऱ्यांना 2 लाखांपर्यंत कर्जमुक्ती! पहिली यादी लवकरच प्रसिद्ध; पाहा ताजी अपडेट

रत्नागिरी : शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आणि ३११ प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांच्या माध्यमातून १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत अल्पमुदत पीक कर्ज घेतलेल्या जिल्ह्यातील ७ हजार ३३३ थकबाकीदार शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंत (Maharashtra farm loan waiver scheme for farmers) कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार आहे..शासनाकडून पात्र कर्जदारांच्या खात्यावर कर्जमुक्तीची रक्कम थेट जमा करण्यासाठी आधार आधारित प्रमाणीकरण अनिवार्य आहे. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांची ॲग्रीस्टॅक फार्मर आयडी नोंदणी झालेली नाही अशा शेतकऱ्यांनी त्वरित पुढील ठिकाणी जाऊन नोंदणी पूर्ण करावी. आपले सरकार सेवाकेंद्र, महा ई-सेवा केंद्र, सीएससी केंद्र. या नोंदणीमुळे याद्या प्रसिद्ध झाल्यानंतर तातडीने आधार प्रमाणीकरण पूर्ण होऊन कर्जमुक्तीची रक्कम थेट कर्जखात्यात जमा होणे सुलभ होईल..Maharashtra Farm Loan Waiver : पुणे जिल्ह्यातील 61,900 शेतकऱ्यांना 533 कोटींची कर्जमाफी; दुसरी यादी जाहीर, तुमचं नाव आहे का?.योजनेबाबत काही शंका किंवा अधिक माहिती हवी असल्यास शेतकऱ्यांनी संबंधित तालुक्यातील साहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था कार्यालय, रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि. ची जवळची शाखा, गावातील प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थेचे सचिव यांच्याशी संपर्क साधावा..शासन नियमानुसार, १ किंवा अनेक बँकांतील एकत्रित मुद्दल व व्याजासह कमाल दोन लाखांपर्यंत थकबाकी असलेल्या पात्र कर्जदारांची माहिती पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली असून, यातील पहिल्या टप्प्यातील ७ हजार ९४ पात्र कर्जखात्यांची यादी लवकरच शासनस्तरावरून प्रसिद्ध केली जाणार आहे. कर्जमुक्तीची ही रक्कम थेट खात्यावर जमा होण्यासाठी शेतकऱ्यांनी ‘ॲग्रीस्टॅक फार्मर आयडी’ नोंदणी तातडीने पूर्ण करावी, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे..Gram Panchayat Corruption : सांगलीत ACB चा मोठा दणका! 95 हजारांची लाच मागणारी महिला ग्रामविकास अधिकारी अन् लिपिकावर गुन्हा दाखल, गुंडेवाडी ग्रामपंचायतीत खळबळ.पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६ अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना थेट त्यांच्या बँकखात्यावर लाभाची रक्कम हस्तांतरित केली जाणार आहे. यासाठी सर्व पात्र शेतकऱ्यांनी आपले ‘ॲग्रीस्टॅक फार्मर आयडी’ नोंदणी व आधार प्रमाणीकरण तत्काळ करून घ्यावे.-राम कुलकर्णी, जिल्हा उपनिबंधक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.