कोकण

Ratnagiri Farmer Loan Waiver : रत्नागिरीतील 7,333 शेतकऱ्यांना 2 लाखांपर्यंत कर्जमुक्ती! पहिली यादी लवकरच प्रसिद्ध; पाहा ताजी अपडेट

Ratnagiri Farmers Eligible for ₹2 Lakh Loan Waiver : रत्नागिरी जिल्ह्यातील ७,३३३ पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. लाभासाठी ॲग्रीस्टॅक फार्मर आयडी नोंदणी आणि आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य आहे.
Who is eligible for Ratnagiri farmer loan waiver?

Who is eligible for Ratnagiri farmer loan waiver?

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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रत्नागिरी : शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आणि ३११ प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांच्या माध्यमातून १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत अल्पमुदत पीक कर्ज घेतलेल्या जिल्ह्यातील ७ हजार ३३३ थकबाकीदार शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंत (Maharashtra farm loan waiver scheme for farmers) कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार आहे.

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Devendra Fadnavis
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