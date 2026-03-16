Demarcation Survey : रत्नागिरीत मच्छीमार वस्त्यांच्या सीमांकनाला गती; सुमारे २०० वस्त्यांचे संयुक्त सर्वेक्षण सुरू

रत्नागिरी : मच्छीमार बांधवांच्या जमिनींना कायदेशीर आधार मिळावा यासाठी प्रशासनाने कोळीवाड्यांच्या सीमांकन प्रक्रियेला गती दिली आहे. मात्र रत्नागिरी जिल्ह्याचा विचार करता येथे कोळीवाडे नसून मुस्लिम मच्छीमार, खारवी समाज आणि इतर समाजही मोठ्या प्रमाणावर मासेमारी व्यवसायावर अवलंबून आहेत. .तसेच जिल्ह्यातील अनेक मच्छीमार वस्त्या समुद्र किनाऱ्याबरोबरच खाडीकिनारीही वसलेल्या आहेत, त्यांचाही सीमांकन प्रक्रियेत समावेश करण्यात यावा यासाठी जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांनी शासनाच्या मूळ निर्णयात काही महत्त्वपूर्ण सुधारणा सुचवल्या आहेत..रत्नागिरी, राजापूर, लांजा, गुहागर, दापोली आणि मंडणगड या किनारपट्टीच्या तालुक्यांमध्ये सुमारे २०० पारंपरिक मच्छीमार वस्त्या असून त्यांच्या नेमक्या हद्दी निश्चित करण्यासाठी संयुक्त सर्वेक्षण सुरू केले आहे. .अनेक वर्षांपासून या वस्त्यांच्या सीमारेषा स्पष्ट नसल्यामुळे स्थानिक मच्छीमारांना घरकुल योजनांचा लाभ घेणे, नागरी सुविधा मिळवणे तसेच सातबारा उताऱ्यावर मालकी हक्काच्या नोंदी करणे यामध्ये विविध अडचणी येत होत्या. .ही समस्या दूर करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मार्गदर्शनाखाली भूमी अभिलेख विभाग आणि महसूल प्रशासनामार्फत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून या वस्त्यांचे अचूक सीमांकन केले जात आहे..केवळ 'कोळीवाडा' या संज्ञेपुरते मर्यादित न राहता खाडीकिनारी असलेल्या सर्व मच्छीमार वस्त्यांचा आणि त्यामध्ये राहणाऱ्या सर्व समाजांचा या सीमांकन प्रक्रियेत समावेश करण्यात यावा, अशी शिफारस जिल्हाधिकाऱ्यांनी राज्य शासनाकडे पाठवलेल्या विशेष पत्राद्वारे केली आहे..जिल्ह्यातील सुमारे २०० मच्छीमार वस्त्यांचे सीमांकन झाल्यानंतर किनारपट्टीवरील वाढत्या अतिक्रमणांपासून मच्छीमारांच्या जमिनींचे संरक्षण होण्यास मदत होणार आहे. भविष्यातील पुनर्विकास आणि नियोजनबद्ध सरकारी आराखड्यांसाठीही ही प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. पारदर्शकता राखण्यासाठी स्थानिक मच्छीमार बांधव आणि मच्छीमार संस्थांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत हे मोजमाप केले जात आहे..ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्येक वस्तीचा अधिकृत नकाशा प्रशासनाकडून प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड आणि नगररचना विभागाकडून सविस्तर अहवाल मागवला आहे. .हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर वस्त्यांच्या हक्त निश्चितीबाबत अंतिम शिफारस राज्य शासनाकडे पाठवली जाणार आहे. प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे रत्नागिरीच्या पारंपरिक मच्छीमार संस्कृतीचे जतन होण्याबरोबरच हजारो मच्छीमार कुटुंबांना त्यांच्या जमिनींवर कायदेशीर मालकी हक्त मिळवण्याचा मार्ग अधिक सुलभ होणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.