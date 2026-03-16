LPG Gas : गॅस टंचाईचा मासेमारी क्षेत्राला फटका; बर्फ उत्पादनावर परिणाम, नौका जेटीवर उभ्या

रत्नागिरी : व्यावसायिक गॅस सिलिंडरची उपलब्धता कमी असल्यामुळे त्याचा फटका मासेमारी व्यवसायालाही बसू लागला आहे. मासेमारी करणाऱ्या खलाशांना बोटीवर वापरण्यासाठी आणि बर्फ तयार करण्यासाठी गॅस मिळणे कठीण झाल्याने शेकडो बोटी जेटीवर उभ्या ठेवण्याची वेळ आली आहे. .बर्फ व्यवसायाला मागणीच्या ५० टक्के सिलिंडर देण्याचा निर्णय झाला असल्याने आता सिलिंडर मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. मात्र त्याची अंमलबजावणी होईपर्यंत मच्छीमारांना त्रास सहन करावा लागणार आहे. .Kolhapur Industrial Gas Shortage : वेल्डिंग, स्टील कटिंग कामे बंद पडण्याच्या मार्गावर; गॅस अभावी रोजगारासह, कोट्यवधींची उलाढाल ठप्प होण्याची भीती.अमेरिका आणि इराण युद्धाचा परिणाम आता गॅस पुरवठ्यावर स्पष्टपणे दिसू लागला आहे. सध्या सरकारकडून घरगुती गॅस सिलिंडरला प्राधान्य दिले जात असून, व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा पुरवठा जवळपास बंद झाल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. .त्यामुळे हॉटेल व्यवसाय, लहान उद्योग आणि विविध व्यावसायिक आस्थापनांना मोठा फटका बसत आहे. तसाच परिणाम मासेमारी व्यवसायावरही होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. मासेमारी नौकांना मासे टिकवून ठेवण्यासाठी बर्फाची मोठ्या प्रमाणावर आवश्यकता असते. .Gas Shortage: हिंगणा एमआयडीसी संकटात; आखाती देशांतील युद्धाचा फटका, हजारो कामगारांच्या रोजगारावर टांगती तलवार.बर्फ बनविण्यासाठी गॅस लागतो. आता व्यावसायिक गॅस मिळणे ठप्पच झाल्याने बर्फ उत्पादनावर परिणाम झाला आहे..गॅसमुळे खलाशांनाही अडचणनौकांवर खलाशांसाठी जेवण बनविण्यासाठीही गॅस स्टो्व्हचा वापर करण्यात येतो. मोठ्या नौका अधिक वेळ मासेमारीसाठी जातात. त्यामुळे त्यांना नौकेवरच जेवण, चहा, नाश्ता बनवावा लागतो. मात्र, आज त्याचीही अडचण होण्याची शक्यता आहे..