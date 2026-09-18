Ganpatipule Dress Code : गणपतीपुळे मंदिरात जाताना आता 'हे' नियम पाळावेच लागणार; तोकड्या कपड्यांमध्ये येणाऱ्या भाविकांना प्रवेशबंदी, मंदिर प्रशासनाचा मोठा निर्णय

रत्नागिरी : जगभरातील लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या ‘संस्थान श्रीदेव गणपतीपुळे’ येथे दर्शनासाठी येणाऱ्या भक्तांसाठी अखेर वस्त्रसंहिता लागू करण्याचा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय मंदिर प्रशासनाने घेतला (Ganpatipule temple dress code rules) आहे. येत्या १ जानेवारी २०२७ पासून या नियमावलीची संपूर्ण मंदिर परिसरात अत्यंत कडक व काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचे संस्थान श्रीदेव गणपतीपुळे पंचकमिटीतर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे..गणपतीपुळे हे केवळ एक प्रमुख धार्मिक केंद्र नसून, निसर्गरम्य समुद्रकिनाऱ्यामुळे प्रसिद्ध पर्यटनस्थळही आहे. त्यामुळे येथे पर्यटन आणि अध्यात्माचा सुंदर संगम पाहायला मिळतो; परंतु, या पवित्र स्थानाचे आध्यात्मिक पावित्र्य टिकवून ठेवणे आणि भारतीय संस्कृतीचे जतन करणे, हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश आहे..Pune Ganeshotsav Traffic : पुण्यात गणेशोत्सवानिमित्त वाहतुकीत मोठा बदल; 18 ते 25 सप्टेंबरदरम्यान 'हे' प्रमुख रस्ते राहणार बंद, जाणून घ्या महत्त्वाचे पर्यायी मार्ग.संस्थानने यापूर्वीच मंदिर परिसरात वस्त्रसंहितेबाबत जनजागृती फलक लावले होते; मात्र, नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवसापासून म्हणजे १ जानेवारी २०२७ पासून ही नियमावली सक्तीची केली जाणार आहे. कमी कपड्यांतील ट्रीप मूड’ किंवा समुद्रावर फिरण्यासाठी वापरला जाणारा तोकडा पेहराव, गुडघ्यांच्या वर असणारे स्कर्ट्स अथवा ड्रेसेस तसेच असभ्य भाषा किंवा आक्षेपार्ह चित्रे छापलेले कपडे परिधान करून येणाऱ्या पर्यटकांना व भाविकांना मंदिरात प्रवेश दिला जाणार नाही..मंदिराच्या या नव्या वेशभूषा नियमावलीतून १० वर्षांच्या आतील लहान मुलांना विशेष सूट देण्यात आली आहे. मंदिर हे एक पवित्र श्रद्धास्थान असल्याने सर्वांनी सात्विक, शिष्टाचारयुक्त आणि योग्य कपडे परिधान करूनच ‘श्रीं’च्या दर्शनासाठी यावे. नियम मोडणाऱ्या किंवा असभ्य कपड्यांमध्ये येणाऱ्या मंडळींची कोणतीही गयावया (भीड) प्रशासनाकडून विचारात घेतली जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे..१ जानेवारीनंतर मंदिरात येणाऱ्या सर्व गणेशभक्तांनी आणि पर्यटकांनी योग्य व सात्त्विक पोशाखातच प्रवेश करावा आणि मंदिर प्रशासनास पूर्ण सहकार्य करावे, असे आवाहन श्रीदेव गणपतीपुळे संस्थानच्या पंचकमिटीकडून करण्यात आले आहे..Agniveer Exit Plan : अग्निवीरांसाठी खूशखबर! 4 वर्षांनंतर नोकरीची चिंता मिटणार; सरकारकडून मोठा 'एक्झिट प्लॅन' तयार, जाणून घ्या सविस्तर.प्रथा-परंपरा जपण्याचे आवाहनश्री गणपतीपुळे मंदिराचे धार्मिक पावित्र्य आणि आपल्या प्रथा-परंपरा जपणे, हे आमचे आद्य कर्तव्य आहे. प्रत्येक भाविकाला सात्त्विक व प्रसन्न वातावरणात ‘श्रीं’च्या दर्शनाचा आनंद घेता यावा यासाठीच हा ड्रेसकोड लागू केला आहे, असे मंदिर संस्थानकडून सांगण्यात आले. या निर्णयाचे सर्व स्तरांतील भाविक, स्थानिक नागरिक आणि धार्मिक क्षेत्रातून उत्स्फूर्त स्वागत होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.