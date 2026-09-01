Ratnagiri Hapus Mango: रत्नागिरीत ऑगस्टमध्येच हापूसला मोहोर, उत्पादनावर परिणामाच्या शक्यतेनं चिंता

रत्नागिरी: हापूस आंब्याच्या हंगामाचे चित्र यंदा बदलत्या हवामानामुळे पुरते विस्कटलेले आहे. नेहमी हिवाळ्यात येणारा आंब्याचा मोहोर यंदा ऑगस्टच्या अखेरीस, म्हणजेच पावसाळ्यातच फुलल्याने रत्नागिरी जिल्ह्यातील आंबा बागायतदार चिंतेत पडले आहेत. गणपतीपुळे, पावस परिसरात या कातळ भागातील हापूस आंबा कलमांना वेळेआधीच मोठ्या प्रमाणात मोहोर आल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. यंदा माॅन्सून कालावधी अनियमिततेच्या गर्तेत अडकलेला आहे. जून महिन्यातच कोरड्या दिवसांचा कालावधी अधिक होता. ऑगस्ट महिन्यातही अनेकवेळा उन्हाचा कडाका सहन करावा लागत आहे. सलग दोन ते तीन दिवस पावसाने घेतलेली विश्रांती आणि त्यानंतर अचानक पडलेले कडक ऊन याचा परिणाम हापूस आंबा कलमांवर झालेला आहे. .गेल्या हंगामात मे महिन्यात झाडांना आलेली पालवी जूनमध्ये परिपक्व झाली. आता पावसाच्या उघडिपीनंतर पडलेल्या उन्हामुळे या परिपक्व पालवीतून मोहोर बाहेर आला आहे. विशेषतः कातळभागातील जुन्या व नव्या कलमांवर हा मोहोर अधिक दिसून येत आहे. गणपतीपुळेसह पावस परिसरातील काही बागांमध्ये हे चित्र पाहायला मिळत आहे. दरवर्षी कुठे ना कुठे तरी कलमांना मोहोर येतो; परंतु यावर्षी हे प्रमाण अधिक असल्याचे आंबा बागायतदारांचे म्हणणे आहे..Nagpur School: दीड हजारांवर शाळांची आज ‘पायाभूत’ झाडाझडती, कॉक्रोच जनता पक्षाची भीती?.दरम्यान, अवकाळी मोहोर गळून गेल्यास मुख्य हंगामाच्या वेळी झाडांना पुन्हा मोहोर येईल का, याबद्दल बागायतदारांच्या मनात मोठी शंका आहे. हवामानातील या अनियमिततेमुळे मुख्य आंबा हंगामाचे चक्र बिघडण्याची भीती असून, आगामी अधिकृत आंबा मोसम पुढे ढकलला जाऊ शकतो किंवा उशिरा सुरू होऊ शकतो. गेल्या काही वर्षांपासून वातावरणातील बदल आणि अनिश्चित पावसाचा थेट परिणाम हापूस पिकावर होत असून, यंदा उत्पादन घटण्याची व बागायतदारांचे मोठे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे..फवारणी तोट्याचीऑगस्ट-सप्टेंबर महिन्यांत येणारा हा मोहोर पावसामुळे टिकून राहणे अत्यंत कठीण असते. सततचा पाऊस, हवेतील दमटपणा आणि कीड-रोगांमुळे हा मोहोर गळून जातो. या मोहोरावर कीटकनाशकांची फवारणी करून फळधारणा टिकविणे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाही. केवळ बाजारात हंगामातील पहिला आंबा म्हणून नाव मिळविणे हा व्यावसायिकदृष्ट्या तोट्याचा सौदा ठरू शकतो. त्यामुळे बहुतांश बागायतदार या मोहोरावर फवारणी न करता त्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. काही बागायतदार त्यावर ताडपत्री ठेवून मोहोर जपण्याचा प्रयत्न करतात..Konkan Expressways: कोकणातून २ महामार्ग प्रस्तावित, पश्चिम महारष्ट्रासह मराठवाड्याला जोडणार; केंद्र सरकारची तयारी.पावसाळ्यात हापूस आंबा कलमांना मोहोर येणे हे हवामानातील अनियमिततेचे उदाहरण आहे. यंदा पावसाने अधूनमधून घेतलेल्या विश्रांती आणि त्यानंतर ऊन पडल्यामुळे झाडांना मोहोर आलेला आहे. याचा लाभ बागायतदारांना होत नाही; मात्र मोहोर मोठ्या प्रमाणात असेल तर त्याला पुन्हा पालवी आल्यास भविष्यात त्यामधून मिळणारे उत्पादन विलंबाने येईल. - उमेश रहाटे, आंबा बागायतदार, वाटद-खंडाळा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.