Ratnagiri Hapus Mango : ऐन हंगामापूर्वीच कोकणचा राजा बाजारात! वाशी मार्केटमध्ये रत्नागिरी हापूसची पहिली पेटी दाखल; काय मिळणार भाव?

राजापूर : तालुक्यातील कुवेशी-तुळसुंदे येथील बागायतदार तानाजी तांबे यांच्या बागेतील हापूस आंब्याची सहा डझनाची पहिली पेटी वाशी मार्केटमध्ये दाखल झाली आहे. यंदाच्या हंगामात रत्नागिरी जिल्ह्यातून वाशी मार्केटमध्ये पोहोचलेली ही पहिलीच आंबापेटी ठरली (Rajapur Hapus mango first box price) आहे..समुद्रकिनारी असलेल्या कातळावर फुललेल्या या बागेतील पेटी मार्केटमध्ये पोहोचताच त्यांच्या महिनोन्महिने घेतलेल्या कष्टाचे चीज झाले आहे. या पहिल्यावहिल्या सहा डझनाच्या आंबापेटीला सुमारे ५१ हजार रुपयांपर्यंतचा भाव मिळण्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे. गेली २९ वर्षांपासून कोकणात स्थायिक झालेले तानाजी तांबे कृषी औषध विक्री व्यवसायात कार्यरत आहेत..चार वर्षांपूर्वी त्यांनी कुवेशी-तुळसुंदे येथे जमीन खरेदी करून तिथे आंबा बाग फुलवली. या बागेतील चाळीस ते पन्नास कलमांना थेट जुलै महिन्यातच मोहोर आला होता. पावसाळ्यात मोहोर टिकवणे आणि फळधारणा करणे अत्यंत आव्हानात्मक होते. औषध विक्रीच्या दांडगा अनुभवाचा आधार घेत तांबे यांनी सततच्या पावसात मोहोराची गळती रोखण्यासाठी आणि बुरशीजन्य रोगांचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी विशेष काळजी घेतली. जुलै ते ऑक्टोबर या काळात तब्बल तीसहून अधिक वेळा बुरशीनाशक व इतर औषधांची फवारणी केली. मोहोर व फळ टिकवण्यासाठी त्यांनी झाडावर छप्परही तयार केले होते. या कष्टाचे फलित म्हणून परिपक्व झालेला हापूस वाशी मार्केटमध्ये पोहोचला आहे..Khadakwasla Dam Water Level : खडकवासला धरणसाखळीत 80.19 टक्के पाणीसाठा; पवना, मुळशी धरणात किती पाणी? पुण्यावर ओढवणार पाणीकपातीचं संकट?.आगामी काळात आवक वाढणारसध्या बागेतील सुमारे चाळीस ते पन्नास झाडांना फळधारणा झाली असून, बहुतांश झाडांवर समाधानकारक फळे आहेत. येत्या आठ ते दहा दिवसांत पुन्हा फळे लागून १५ ते २० पेट्या मार्केटमध्ये जातील, अशी माहिती तानाजी तांबे यांनी दिली. तसेच जानेवारीपासून नियमित फळणी सुरू होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे..कुवेशी-तुळसुंदे येथील बागेत आलेला मोहोर आणि त्यानंतर झालेली फळधारणा टिकवण्यासाठी नियोजनबद्ध मेहनत घेतली. यामध्ये औषध विक्री व्यवसायातून मिळालेला दांडगा अनुभव उपयुक्त ठरला आहे. ऑक्टोबर महिन्यातच पहिली पेटी मार्केटमध्ये दाखल झाली, याचा निश्चितच अत्युच्च आनंद झाला असून, घेतलेल्या मेहनतीला खऱ्या अर्थाने फळे मिळाली.-तानाजी तांबे, बागायतदार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.