कोकण

Ratnagiri Hapus Mango : ऐन हंगामापूर्वीच कोकणचा राजा बाजारात! वाशी मार्केटमध्ये रत्नागिरी हापूसची पहिली पेटी दाखल; काय मिळणार भाव?

Ratnagiri first Hapus mango box in Vashi market : राजापूरच्या कुवेशी-तुळसुंदे येथील तानाजी तांबे यांच्या बागेतील रत्नागिरीची पहिली हापूस आंबापेटी वाशी मार्केटमध्ये दाखल झाली. सहा डझन आंब्यांसाठी ५१ हजार रुपये मिळण्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
Ratnagiri Hapus mango season first arrival

Ratnagiri Hapus mango season first arrival

esakal

राजेंद्र बाईत
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राजापूर : तालुक्यातील कुवेशी-तुळसुंदे येथील बागायतदार तानाजी तांबे यांच्या बागेतील हापूस आंब्याची सहा डझनाची पहिली पेटी वाशी मार्केटमध्ये दाखल झाली आहे. यंदाच्या हंगामात रत्नागिरी जिल्ह्यातून वाशी मार्केटमध्ये पोहोचलेली ही पहिलीच आंबापेटी ठरली (Rajapur Hapus mango first box price) आहे.

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