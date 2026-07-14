Goa Fort Collapse : तब्बल 6 कोटींचा खर्च, तरीही ऐतिहासिक 'गोवा किल्ला' ढासळला; दापोलीतील धक्कादायक प्रकार, प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभाराने दुर्गप्रेमी संतापले

दापोली (रत्नागिरी) : तालुक्यातील हर्णे येथील ऐतिहासिक महत्त्वाच्या गोवा किल्ल्याचा उत्तरेकडील बुरूज कोसळल्याने राज्य संरक्षित स्मारकांच्या संवर्धन कामांच्या गुणवत्तेबाबत प्रश्न उपस्थित झाला (Ratnagiri heritage fort restoration) आहे. जतन-दुरुस्तीसाठी ६ कोटी ७१ लाख रुपयांहून अधिक खर्च गेल्या दोन वर्षांत झाला आहे. तरीही तटबंदीचा भाग ढासळल्याने दुर्गप्रेमी आणि स्थानिक नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे..हर्णे येथे सुवर्णदुर्ग (जलदुर्ग), कनकदुर्ग, फत्तेगड आणि गोवा किल्ला (भुईकोट) असे चार ऐतिहासिक किल्ले आहेत. त्यापैकी गोवा किल्ला हा सुवर्णदुर्गाच्या संरक्षणासाठी उभारण्यात आलेल्या तीन सहाय्यक किल्ल्यांपैकी एक असून इतिहास आणि पर्यटनाच्यादृष्टीने त्याला विशेष महत्त्व आहे..किल्ल्याला जमिनीच्या दिशेने एक आणि समुद्राच्या दिशेने एक असे दोन प्रवेशद्वार आहेत. समुद्राकडील मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ हनुमानाची मूर्ती असून, वर्षभर पर्यटक येथे भेट देतात. विशेषतः पर्यटन हंगामात संध्याकाळच्या वेळी या किल्ल्यावर पर्यटकांची गर्दी होत असते. संचालक, पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय, मुंबई यांच्या अखत्यारितील हा राज्य संरक्षित किल्ला काही वर्षांपूर्वी मोठ्या प्रमाणात ढासळत असल्याने त्याच्या जतनासाठी शासनाने पुढाकार घेतला. किल्ल्याच्या दुरूस्तीसाठी ६ कोटी ७१ लाख रुपयांच्या अंदाजपत्रकाला प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली होती..Sangli Historical Well : कचऱ्याचा ढीग हटवला अन् समोर आलं ऐतिहासिक वैभव! सांगलीच्या ढालगावातील 'या' विहिरीचा कायापालट; फोटो व्हायरल.ऐतिहासिक व सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या किल्ले आणि धार्मिक स्थळांच्या संरक्षण कार्यक्रमांतर्गत हे काम पुरातत्त्व विभागाच्या नियंत्रणाखाली सुरू करण्यात आले होते. हे काम सध्या सुमारे ८० ते ९० टक्के पूर्ण झाले आहे. काम अंतिम टप्प्यात असतानाच तटबंदीचा भाग कोसळल्याने संवर्धनासाठी वापरलेल्या साहित्याचा दर्जा, तांत्रिक अंमलबजावणी आणि कामावरील देखरेखीबाबत प्रश्न निर्माण झाले आहेत..गोवा किल्ल्याच्या तटबंदीचा भाग कोसळणे, ही अत्यंत दुर्दैवी घटना आहे. शासनाने कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करूनही अशी परिस्थिती निर्माण होत असेल तर संबंधित कामाच्या गुणवत्तेची सखोल चौकशी झाली पाहिजे. येथील कामासाठी दर्जेदार साहित्य वापरले पाहिजे. कोसळलेल्या भागाची तातडीने दुरुस्ती करावी आणि संपूर्ण किल्ल्याची तांत्रिक पाहणी करून भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात.-दीपक खेडेकर, अध्यक्ष, जय भवानी प्रतिष्ठान.Amboli Waterfall : गोवा, कर्नाटक ते गुजरात... आंबोलीत 5 राज्यांतील पर्यटकांची तुफान गर्दी; मुख्य धबधब्यासह 'हे' पॉईंट्स हाऊसफुल्ल, घाटमार्गात वाहनांच्या रांगा.गोवा किल्ल्याचा बुरूज कोसळल्याची माहिती विभागाला मिळाली असून, घटनास्थळाची पाहणी केली आहे. संबंधित भागाची तांत्रिक तपासणी करून नेमके कारण स्पष्ट केले जाईल. कोसळलेल्या बुरुजाची दुरुस्ती तातडीने हाती घेण्यात येईल. ऐतिहासिक वास्तूंचे संवर्धन करताना निर्धारित तांत्रिक निकषांचे पालन केले जाते. तपासणीनंतर आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात येतील.-विलास वहाने, जिल्हा पुरातत्त्व विभागाचे अधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.