Chiplun Flood Alert : चिपळूणमध्ये पुढचे काही तास अत्यंत महत्त्वाचे! मुसळधार पावसामुळे पूरपरिस्थितीचा धोका; पुण्यातून NDRF चे 23 जवान दाखल

चिपळूण : गेल्या चार दिवसांपासून संपूर्ण रत्नागिरी जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस कोसळत आहे. या पार्श्वभूमीवर अतिवृष्टीमुळे होणारी संभाव्य पूरपरिस्थिती हाताळण्यासाठी आणि आपत्कालीन मदतकार्य राबवण्यासाठी पुणे येथील (Ratnagiri heavy rain flood alert) राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन दलाची एक तुकडी शुक्रवारी चिपळूणात दाखल झाली आहे..प्रांताधिकारी आकाश लिगाडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली या पथकाने शुक्रवारी सायंकाळीच शहरातील वाशिष्ठी आणि शिवनदी परिसराची प्रत्यक्ष पाहणी करून संभाव्य पूरस्थितीचा आढावा घेतला. या आपत्ती व्यवस्थापन तुकडीमध्ये ३ अधिकारी आणि २३ जवानांचा समावेश आहे..Amba Ghat Landslide : आंबा घाटात मोठी दरड कोसळली! रत्नागिरी-नागपूर महामार्गावर एका बाजूची वाहतूक पूर्णपणे बंद, प्रशासनाकडून अलर्ट.बचाव कार्यासाठी पथकाने स्वतःसोबत अत्याधुनिक मोटार बोट आणि इतर आवश्यक जीवरक्षक साधने आणली आहेत. तसेच काही स्थानिक साधने चिपळूण नगरपरिषदेने उपलब्ध करून दिली आहेत. दाखल झालेल्या सर्व जवानांची निवास व्यवस्था शहरातील कापसाळ येथील शासकीय विश्रामगृहात करण्यात आली आहे. कोणतीही आपत्कालीन किंवा पूरपरिस्थिती निर्माण झाल्यास स्थानिक नागरिकांना तत्काळ मदत मिळावी, यासाठी हे पथक आता चिपळूणमध्ये २४ तास तैनात राहणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.