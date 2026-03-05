Ratangiri Citizens : इस्राईल-इराण युद्धाचे पडसाद कोकणात; आखाती देशांत अडकलेल्या रत्नागिरीतील हजारो नागरिकांच्या परतीसाठी कुटुंबीयांची प्रार्थना

चिपळूण : इस्राईल-इराणमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाचे पडसाद हजारो किलोमीटर दूर असलेल्या रत्नागिरी जिल्ह्यातही उमटत आहेत. जिल्ह्यातील हजारो तरुण सौदी अरेबिया, कुवेत, ओमान, यूएई, दुबई या आखाती देशांमध्ये नोकरी-व्यवसायाच्या निमित्ताने वास्तव्याला आहेत. .परदेशात नोकरी, व्यवसाय करून पैसे कमवणे तसेच पर्यटन, प्रशिक्षण, अनुभवाची स्वप्ने डोळ्यांत साठवण्यास गेलेले आता हॉटेल आणि घरांमध्ये भीतीच्या छायेत दिवस कंठत आहेत. रत्नागिरी जिल्ह्याचे अर्थकारणात परदेशातील नोकरीवर असलेल्यांचा मोठा वाटा आहे..जिल्ह्यातील तरुण प्रामुख्याने भरघोस पगार, उत्तम जीवनमान आणि स्थानिक पातळीवर मर्यादित रोजगाराच्या संधीमुळे परदेशात नोकरीसाठी स्थलांतर करतात. परदेशात कुशल आणि अकुशल कामगारांनाही मोठी मागणी असते. .एसी, फ्रीज दुरूस्त करणारे, वायरमन, प्लंबर ते विविध क्षेत्रातील तंत्रज्ञ शिक्षण घेतल्यानंतर परदेशात जातात. रिफायनरी, कंपन्या, हॉटेल्स, व्यावसायिक कार्यालय आणि घरकामातील नोकऱ्यांसाठीसुद्धा जिल्ह्यातील तरुण परदेशात जातात. पाच-दहा वर्ष नोकरी करून गावी आल्यानंतर मिळालेल्या चांगल्या पैशात ते गावातच एखादा चांगला धंदा सुरू करतात तर काहीजण परदेशात स्थायिक होतात. .त्यामुळे जिल्ह्यातील तरुण आखाती देशामध्ये नोकरी व्यवसायाच्या निमित्ताने गेलेले आहेत. यात जिल्ह्याच्या खाडीकिनारी राहणाऱ्या भागातील तरुणांची संख्या सर्वाधिक आहे. युद्धजन्य परिस्थितीचा फटका आखाती देशांना बसला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातून या देशात स्थलांतरित झालेल्या लोकांनाही त्याचा फटका बसला आहे. .युद्ध थांबेपर्यंत अनेक कामगार आपल्या मायभूमीत परत येण्यासाठी इच्छूक आहेत; मात्र विमानसेवा बंद होऊन त्यांचा परतीचा मार्गच बंद झाला आहे. भितीपेक्षा अनिश्चिततेची छाया अधिक गडद झाल्याने कुटुंबीयांना तातडीने देशात परत आणा, अशी आर्त साद संबंधितांच्या नातेवाईकांनी सरकारला घालून आखाती वाळवंटात अडकलेल्या आपल्या माणसांच्या सुरक्षित परतीसाठी प्रार्थना सुरू केली आहे. .शिक्षण, प्रशिक्षण आणि पर्यटनाच्या निमित्ताने गेलेले हॉटेलमध्ये वास्तव्याला आहेत. नोकरदार आपल्या घरात आहेत. त्यांना सुरक्षिततेच्या कारणास्तव बाहेर न पडण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. ते सर्व सुरक्षित आहेत, नातेवाईकांच्या नियमित संपर्कात आहेत. दररोज व्हिडिओ कॉलवर संवाद होत असला तरी परतीची तारीख निश्चित होत नसल्याने घराघरांत चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. .आता ८ मार्चचे तिकीट चिपळूण शहरातील दुबईमध्ये फिरण्यासाठी गेलेले ६ जण परत येण्यासाठी ते विमानतळावर फेऱ्या मारत आहेत; मात्र प्रत्येक वेळी विमानाची उड्डाण रद्द झाल्याचे सांगितले जात आहे. मायदेशात परत येण्यासाठी त्यांना २, ३, ५ मार्चचे तिकीट मिळाले. विमानसेवा बंद केल्यामुळे ते रद्द करण्यात आले. आता त्यांना ८ मार्चचे तिकीट देण्यात आले आहे. .दुबईत अडकलेल्या नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि त्यांना परत आणण्यासाठी सरकारी पातळीवर खबरदारी घेतली जात असल्याचे सांगितले जात आहे. तेथील प्रशासनाने अजूनही तीन दिवस हॉटेलबाहेर न पडण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे तेथील परिस्थिती नियंत्रणात आली तरच आम्हाला येथून तीन दिवसांनंतर बाहेर पडता येणार आहे. त्यामुळे येणारे तीन दिवस हे तणावाचेच असणार आहेत..आम्ही विमानतळावर गेल्यानंतर आम्हाला पुढचे तिकीट काढण्यास सांगितले जात आहे. रत्नागिरी जिल्हा प्रशासनामार्फत नागरिकांसाठी नियंत्रण कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. आम्ही तेथे संपर्क केल्यानंतर आम्हाला कोणतीही मदत मिळालेली नाही. - अल्हाद वरवाटकर, .चिपळूण युद्धाशी संबंधित तणावाचे परिणाम केवळ सीमांपुरते मर्यादित नाही तर त्याच्या लाटा सामान्य नागरिकांच्या जीवनावरही परिणाम करतात, याचे हे जिवंत उदाहरण आहे. आता सर्वांचे लक्ष सुरळीत विमानसेवा आणि सुरक्षित परतीवर आहे. गावात चटणी, भाकरी खाऊन दिवस काढू; पण अशी नोकरी नको. - फैसल मुकादम, गोवळकोट रोड चिपळूण .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.