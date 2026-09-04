कोकण

715 Crore Jaigad Tawsal Bridge : मुंबईच्या 'सी लिंक'सारखा कोकणात उभा राहतोय 715 कोटींचा केबल पूल; जयगड खाडीवरून अनुभवता येणार निसर्गरम्य सूर्यास्त

Jaigad Tawsal bridge construction update : जयगड-तवसाळ खाडीवर ७१५ कोटींच्या खर्चातून २.९ किलोमीटर लांबीचा केबल स्टेड पूल उभारला जात आहे. पूल पूर्ण झाल्यानंतर रत्नागिरी-गुहागर संपर्क, प्रवास आणि पर्यटनाला मोठी चालना मिळेल.
715 crore Jaigad Tawsal bridge

715 crore Jaigad Tawsal bridge

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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रत्नागिरी : रत्नागिरी आणि गुहागर परिसराला जोडणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी जयगड - तवसाळ खाडीपुलाचे काम सध्या युद्धपातळीवर सुरू आहे. राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या माध्यमातून तब्बल ७१५ कोटी रुपये खर्चून हा भव्य केबल स्टेड पूल उभारला जात (Jaigad Tawsal cable stayed bridge) आहे. सुमारे २.९ किलोमीटरचा हा पूल पुढील दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचे नियोजन प्रशासनाकडून केले आहे.

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