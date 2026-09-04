715 Crore Jaigad Tawsal Bridge : मुंबईच्या 'सी लिंक'सारखा कोकणात उभा राहतोय 715 कोटींचा केबल पूल; जयगड खाडीवरून अनुभवता येणार निसर्गरम्य सूर्यास्त

रत्नागिरी : रत्नागिरी आणि गुहागर परिसराला जोडणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी जयगड - तवसाळ खाडीपुलाचे काम सध्या युद्धपातळीवर सुरू आहे. राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या माध्यमातून तब्बल ७१५ कोटी रुपये खर्चून हा भव्य केबल स्टेड पूल उभारला जात (Jaigad Tawsal cable stayed bridge) आहे. सुमारे २.९ किलोमीटरचा हा पूल पुढील दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचे नियोजन प्रशासनाकडून केले आहे..कोकणातील निसर्गरम्य आणि नयनरम्य समुद्रकिनारी प्रवास करताना स्थानिक नागरिक तसेच देश-विदेशातून येणाऱ्या पर्यटकांना अनेकदा खाड्या पार करण्यासाठी फेरीबोटीवर अवलंबून राहावे लागते. पावसाळ्यात किंवा ओहोटीवेळी या प्रवासात अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो; मात्र हा प्रवास अधिक जलद, सुरक्षित आणि अत्यंत सुलभ करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने कोकणातील विविध खाड्यांवर भव्य स्टेड पूल उभारण्याचा धडाका लावला आहे..सदर पूल त्यापैकीच एक आहे. या पुलाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर रत्नागिरी आणि गुहागर या दोन महत्त्वाच्या तालुक्यांमधील अंतर किलोमीटरने कमी होणार आहे. जयगड खाडीवरील या पुलाचे केवळ वाहतुकीच्या दृष्टीनेच नव्हे तर पर्यटनाच्या दृष्टीनेही अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. या भव्य पुलाच्या दोन्ही बाजूने पादचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र मार्गाची विशेष व्यवस्था करण्यात येणार आहे. त्यामुळे पर्यटकांना पुलावरून सुरक्षितपणे चालत जयगड खाडीचे विहंगम निसर्गरम्य सौंदर्य अगदी जवळून अनुभवता येणार आहे. संध्याकाळच्या वेळी खाडीतील पाणी आणि सूर्यास्ताचे दृश्य पर्यटकांसाठी आकर्षण आहे..Khadpoli Bridge Latest Update : खडपोली पुलाबाबत मोठी अपडेट! नदीपात्रातील महत्त्वाचे टप्पे पार; 'या' महिन्यात वाहनांसाठी मार्ग मोकळा होणार?.व्यापार पर्यटनाला चालनाया केबल स्टेड पुलामुळे केवळ गुहागर आणि रत्नागिरीच नव्हे तर संपूर्ण सागरी महामार्गावरील वाहतूक सुरळीत होणार आहे. फेरीबोटीच्या रांगांमध्ये ताटकळत राहावे लागणाऱ्या प्रवाशांची यातून पूर्णपणे मुक्तता मिळणार आहे. जिल्ह्यातील स्थानिक व्यापार, मत्स्य व्यवसाय आणि विशेषतः पर्यटन व्यवसायाला मोठी चालना मिळून रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील, अशी अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.