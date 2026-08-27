Ratnagiri Jan Suvidha: ‘जन’सह ‘नागरी’ सुविधांचा वेग वाढला निविदा-वर्कऑर्डर प्रक्रियेला गती; हजारावर कामे पूर्ण

रत्नागिरी: ग्रामीण आणि शहरी भागातील मूलभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी राबवण्यात येणाऱ्या ‘जनसुविधा’ आणि ‘नागरी सुविधा’ योजनांच्या कामांना जिल्ह्यात वेग आला आहे. जनसुविधा योजनेतील ९०९ कामे पूर्ण झाली असून, नागरी सुविधा योजनेतील ९४ कामे पूर्ण झाली आहेत. प्रशासकीय मान्यता, निविदा आणि वर्कऑर्डरची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण होत असल्याने विकासकामांना चालना मिळाली आहे..जनसुविधा २०२४-२५ योजनेत जिल्ह्यात १,०६९ कामे मंजूर झाली. त्यापैकी ६८ कामे रद्द झाली असून, ९९९ कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळाली. यातील ९०९ कामे पूर्ण झाली आहेत तर ८५ कामे प्रगतिपथावर आणि पाच कामे सुरू होणे बाकी आहेत. रत्नागिरी तालुक्यात सर्वाधिक २८३ कामे पूर्ण झाली असून, लांजा १३२, राजापूर १३९, संगमेश्वर १०२, चिपळूण ८२, खेड ९९, गुहागर ३४, दापोली ३७ आणि मंडणगडमधील २१ कामांचा समावेश आहे..BEST Bus: रक्षाबंधनसाठी 'बेस्ट'ची मोठी भेट, मुंबईत १३६ जादा गाड्या चालवण्याचे नियोजन.नागरी सुविधा २०२५-२६ योजनेत २३३ कामे मंजूर झाली आहेत. त्यापैकी तीन कामे रद्द झाली असून, २११ कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. आतापर्यंत २०१ कामांच्या निविदा प्रसिद्ध झाल्या असून, १९७ कामांना वर्कऑर्डर देण्यात आली आहे. त्यापैकी ९४ कामे पूर्ण, ७७ प्रगतिपथावर असून २६ कामे सुरू होण्याच्या मार्गावर आहेत. रत्नागिरी तालुक्यातील ९१ मंजूर कामांपैकी ४५ पूर्ण झाली असून, ४५ कामे सुरू आहेत. संगमेश्वर, राजापूर, गुहागर आणि दापोली तालुक्यांतही अनेक कामे पूर्ण झाली आहेत..Nashik Shalarth Scam: शालार्थ घोटाळ्याची ‘कागदपत्रे’ पोलिसांच्या रडारवर; ८२१ शिक्षक-कर्मचाऱ्यांच्या प्रस्तावांची शहानिशा.जनसुविधा :मंजूर कामे : १,०६९प्रशासकीय मान्यता : ९९९पूर्ण : ९०९प्रगतीपथावर : ८५सुरू व्हायची : ५.नागरी सुविधा :मंजूर कामे : २३३प्रशासकीय मान्यता : २११वर्कऑर्डर : १९७पूर्ण : ९४प्रगतीपथावर : ७७.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.