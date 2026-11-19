रत्नागिरी : रत्नागिरीतील मिरजोळे व उद्यमनगर एमआयडीसीसह परिसरातील ग्रामपंचायतींना पाणीपुरवठा करणारी काजळी नदीवरील पाचही धरणे पूर्णक्षमतेने भरली आहेत. या धरणांमध्ये मृतसाठा वगळून २२.७७ लाख क्यूबिक मीटर उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध (Ratnagiri MIDC summer water supply 2026) आहे. निवळी धरणातही १४.५० लाख क्युबिक (घनमीटर) साठा आहे. हा पाणीसाठा आगामी मे ते जून महिन्यापर्यंत पुरेल, अशा पद्धतीने एमआयडीसीने सूक्ष्म नियोजन केल्यामुळे उन्हाळ्यातील संभाव्य पाणीटंचाईच्या संकटातही उद्योग आणि नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे..लांजा व रत्नागिरी तालुक्यातून वाहणाऱ्या काजळी नदीवर घाटीवळे, आंजणारी, असोडे, निवसर व हरचेरी या पाच ठिकाणी एमआयडीसीच्या वतीने छोटी धरणे उभारण्यात आली आहेत. या पाचही धरणांची एकूण क्षमता २५.३७ लाख क्यूबिक मीटर इतकी आहे. यातील हरचेरी येथे जुन्या धरणाच्या खालील बाजूस नवीन बंधारा बांधण्यात आला असून, असोडे येथेही नव्याने काम करण्यात आल्याने पाणीसाठ्यात मोठी वाढ झाली आहे..पाऊस संपल्यानंतर या धरणांमध्ये प्लेट व माती टाकून साठवणूक क्षमता वाढवली जाते, ज्यामुळे वाहून जाणारे पाणी अडवले जाते. या कामासाठी दरवर्षी एमआयडीसीला सुमारे १७ ते १८ लाख रुपये खर्च येतो तसेच पाच ते सहा महिने देखरेखीसाठी स्वतंत्र वॉचमनचीही नेमणूक केली जाते. सध्या या पाच धरणांमध्ये एकूण २५.३७ लाख क्युबिक मीटर साठा असून, त्यापैकी २२.७७२ लाख क्यूबिक मीटर पाणी प्रत्यक्ष वापरात येणार आहे..Tarali Pumped Storage Project : तारळी प्रकल्पाचे काम कधी आणि कसे सुरू झाले? पर्यावरण व वन्यजीव मंजुरीबाबत अदानी ग्रीन एनर्जीने दिली 'ही' महत्त्वाची अपडेट, नेमकं प्रकरण काय?.दरम्यान, पालकमंत्री उदय सामंत यांनी पाणीनियोजनविषयी नियमित आढावा घेतला होता. नागरिकांना पिण्याचे पाणी सुरळीत मिळावे आणि उद्योगही अखंडित सुरू राहावेत यासाठी त्यांनी अधिकाऱ्यांना काटेकोर नियोजनाच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यामुळे पाण्याचे नियोजन करणे एमआयडीसीला शक्य झाले..धरणात असा आहे साठाआंजणारी धरणात सर्वाधिक ७.४४ लाख क्यूबिक मीटर, हरचेरीमध्ये ६.६६ लाख, घाटीवळेत ३.२६२ लाख, निवसरमध्ये २.७१ लाख, तर असोडे धरणात २.७ लाख क्यूबिक मीटर उपयुक्त पाणीसाठा शिल्लक आहे. याशिवाय निवळी धरणात १४.५० लाख क्युबिक मीटर पाणीसाठा असल्याने जिंदल व अन्य प्रकल्पांसह जयगड प्रादेशिक नळपाणी योजना आणि या जलवाहिनीवर अवलंबून असलेल्या गावांची मे अखेरपर्यंतची पाण्याची चिंता मिटली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.