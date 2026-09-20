Kashedi Tunnel : कशेडी बोगद्यातील दिवे बंद; 500 मीटर परिसरातील अंधाराने वाढवली चिंता, ऐन गणेशोत्सवात चाकरमान्यांचा प्रवास अंधारात...

खेड : मुंबई-गोवा महामार्गावरील कशेडी बोगद्याच्या प्रकाश व्यवस्थेचा बोजवारा उडाल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले (Kashedi Tunnel on Mumbai-Goa Highway) आहे. बुधवार, ता. १६ सप्टेंबर रोजी रात्री १०.४३ वाजता टिपलेल्या व्हिडिओमध्ये बोगद्याचा तब्बल ५० टक्के भाग अंधारात असल्याचे स्पष्टपणे दिसून आले. विशेषतः चिपळूण दिशेच्या प्रवेशद्वाराकडील मोठ्या भागातील दिवे बंद असल्याचे निदर्शनास आले..बोगद्याच्या आतच नव्हे, तर चिपळूण दिशेच्या प्रवेशमार्गावरील सुमारे ५०० मीटर परिसरातील पथदिवेही बंद आहेत. त्यामुळे बोगद्यात प्रवेश करणाऱ्या तसेच बाहेर पडणाऱ्या वाहनचालकांना अंधारातून मार्ग काढावा लागत आहे. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई-गोवा महामार्गावर वाहनांची मोठी वर्दळ सुरू असताना कशेडी बोगद्याच्या प्रकाशव्यवस्थेची ही स्थिती चिंताजनक आहे..Ganeshotsav Return Travel : बाप्पाला निरोप देऊन परतणाऱ्या चाकरमान्यांची परतीची वाट बिकट; चिपळूणमध्ये सीएनजीसाठी 10 तास प्रतीक्षा, पंपांवर वाहनांच्या लांब रांगा.बोगद्यासारख्या संवेदनशील ठिकाणी पुरेशी आणि कार्यरत प्रकाशव्यवस्था असणे वाहनचालकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अत्यावश्यक आहे. मात्र, प्रत्यक्षात मोठ्या प्रमाणात दिवे बंद असल्याने संबंधित यंत्रणेच्या देखभालीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. प्रशासन आता तरी जागे होणार का? एखादी दुर्घटना घडल्यानंतर उपाययोजना करण्याऐवजी प्रकाशव्यवस्था तातडीने सुरळीत करावी, अशी मागणी वाहनचालकांकडून होत आहे..Pune-Beed Railway : मराठवाडा-पश्चिम महाराष्ट्र जोडणारी पुणे-बीड रेल्वे धावली; 22 सप्टेंबरपासून नियमित प्रवास सुरू, पाहा संपूर्ण वेळापत्रक आणि थांबे!.कशेडी बोगद्यातील अडचणी या नित्याच्या झालेल्या आहेत. परंतु ऐन गणेशोत्सव काळात देखील कशेडी बोगद्यात पाण्याची गळती सुरू असून अचानकपणे दिवे जात असल्याने अपघाताची दाट शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे या संदर्भात संबंधित विभागाने लक्ष देऊन तातडीने उपाययोजना कराव्यात.-विनोद चाळके, तालुकाध्यक्ष, भाजपअंधार आणि बोगद्यात होणारी पाणी गळती यामुळे अपघात झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी राष्ट्रीय बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी घ्यावी.-श्रीकांत कामेरकर, प्रवासी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.