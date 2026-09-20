कोकण

Kashedi Tunnel : कशेडी बोगद्यातील दिवे बंद; 500 मीटर परिसरातील अंधाराने वाढवली चिंता, ऐन गणेशोत्सवात चाकरमान्यांचा प्रवास अंधारात...

Kashedi Tunnel Lighting System Fails : मुंबई-गोवा महामार्गावरील कशेडी बोगद्यात सुमारे ५० टक्के प्रकाशव्यवस्था बंद असल्याचे समोर आले. चिपळूण दिशेच्या ५०० मीटर मार्गावरील पथदिवेही बंद असल्याने वाहनचालकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला.
Kashedi Tunnel lighting failure

Kashedi Tunnel lighting failure

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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खेड : मुंबई-गोवा महामार्गावरील कशेडी बोगद्याच्या प्रकाश व्यवस्थेचा बोजवारा उडाल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले (Kashedi Tunnel on Mumbai-Goa Highway) आहे. बुधवार, ता. १६ सप्टेंबर रोजी रात्री १०.४३ वाजता टिपलेल्या व्हिडिओमध्ये बोगद्याचा तब्बल ५० टक्के भाग अंधारात असल्याचे स्पष्टपणे दिसून आले. विशेषतः चिपळूण दिशेच्या प्रवेशद्वाराकडील मोठ्या भागातील दिवे बंद असल्याचे निदर्शनास आले.

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