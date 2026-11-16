Raghuveer Ghat Road Condition : कोकण-पश्चिम महाराष्ट्राला जोडणाऱ्या कोट्यवधींच्या पुलाचे काम पूर्ण, पण पुढे रस्ताच..; रघुवीर घाटातील 'या' समस्येमुळे प्रवाशांचा जीव टांगणीला

खेड : कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्राला जोडणारा महत्त्वाकांक्षी पूल उद्घाटनाच्या प्रतीक्षेत असतानाच, खेड तालुक्यातील रघुवीर घाट मार्गाच्या दुरवस्थेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. एका बाजूला कोट्यवधी रुपये खर्च करून पूल उभारला (Raghuveer Ghat road latest news) असला, तरी दुसरीकडे या पुलाकडे जाणाऱ्या जोडरस्त्याची अवस्था अत्यंत चिंताजनक आहे. त्यामुळे पूल वाहतुकीसाठी खुला झाल्यानंतरही खराब घाटमार्गामुळे प्रवाशांना खडतर व जीवघेण्या प्रवासाला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..रघुवीर घाट हा कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील दळणवळणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मार्ग आहे. या मार्गावरून स्थानिक नागरिक, पर्यटक, व्यावसायिक आणि चाकरमान्यांची नियमित ये-जा सुरू असते. मात्र, घाटातील रस्त्यांची झालेली दुरवस्था वाहनचालकांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. ठिकठिकाणी पडलेले मोठे खड्डे, उखडलेला रस्ता, अरुंद वळणे आणि तीव्र चढ-उतार यामुळे वाहनचालकांना वाहन चालवताना मोठी कसरत करावी लागत आहे. पावसाळ्यात तर दरडी कोसळण्याच्या धोक्यामुळे हा प्रवास अधिकच धोकादायक बनतो..नव्या पुलामुळे कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रवासाचा वेळ वाचून दळणवळण सुलभ होईल, अशी आशा होती. मात्र, या पुलाचा प्रत्यक्ष लाभ मिळवायचा असेल, तर त्याला जोडणारे रस्तेही दर्जेदार व सुरक्षित असणे तितकेच आवश्यक आहे. मुख्य पुलाच्या उभारणीवर कोट्यवधींचा खर्च होत असताना, जोडरस्त्यांच्या दुरुस्तीकडे प्रशासनाकडून दुर्लक्ष होत असल्याचे नागरिकांनी सांगितले..Namo Shetkari Yojana : राज्यातील 91 लाख शेतकऱ्यांचे 6 हजार रुपये अडकले? 'नमो शेतकरी'च्या 3 हप्त्यांबाबत मोठी अपडेट समोर, 'कृषी'चा 'वित्त'कडे प्रस्ताव.पूल सुरू झाल्यानंतर या मार्गावरील वाहनांची वर्दळ मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे. अशा वेळी घाटातील रस्त्याची सद्यस्थिती कायम राहिल्यास वाहतूक कोंडी, वाहनांचे नुकसान आणि अपघातांचा धोका कैक पटीने वाढू शकतो. त्यामुळे केवळ पूल उभारून विकासकाम पूर्ण झाल्याचे न मानता, पुलापासून घाटमार्गापर्यंतचा संपूर्ण रस्ता सुरक्षित करणे गरजेचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.