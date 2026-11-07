Amba Ghat Tunnel Project : आंबा घाटाला मिळणार बोगद्याचा पर्याय! कागल ते रत्नागिरी प्रवास आता अवघ्या एका तासात; प्रकल्प अहवाल तयार करण्याची मंत्री गडकरींकडून सूचना

रत्नागिरी : रत्नागिरी आणि कोल्हापूरदरम्यानचा खडतर अन् वळणावळणाचा प्रवास आता भविष्यात अधिक वेगवान आणि सोपा होणार आहे. आंबा घाटातील अवघड प्रवासाला पर्याय म्हणून बोगदा (टनेल) उभारण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर हालचाली सुरू झाल्या (Nitin Gadkari Amba Ghat tunnel DPR approval) आहेत. केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी या टनेलच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालासाठी (DPR) सूचना दिल्या आहेत. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास कागल ते रत्नागिरी हा प्रवास अवघ्या एका तासात शक्य होईल, असा विश्वास उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी व्यक्त केला आहे. .कोल्हापूर येथे एका कार्यक्रमामध्ये त्यांनी ही माहिती दिली. रत्नागिरी-कोल्हापूर प्रवासादरम्यान आंबा घाटातील रस्ता आणि वेळेची बचत हा नेहमीच चिंतेचा विषय राहिला आहे. या संदर्भात सामंत म्हणाले, ‘‘आंबा घाटात टनेल होईल की नाही, अशी शंका अनेकांच्या मनात होती. यावर तोडगा काढण्यासाठी दोन महिन्यांपूर्वी दिल्लीत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेतली. गडकरी यांनी तातडीने या टनेलचा डीपीआर तयार करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे येत्या काही वर्षांत हा प्रवास अतिशय सोपा आणि सुरक्षित होणार आहे..Gokul Government Directors : अखेर 'त्या' अध्यादेशावर राज्यपालांची स्वाक्षरी; गोकुळवर पाच शासकीय संचालक नियुक्तीचा मार्ग मोकळा, मतदानाचाही मिळाला अधिकार .कोल्हापूर एमआयडीसीच्या विस्तारीकरणाच्या मागणीचा संदर्भ देत सामंत यांनी उद्योजकांना कोकणात गुंतवणुकीचे आमंत्रण दिले. कोल्हापुरात जागेची अडचण असल्यास आता अवघ्या एका तासाच्या अंतरावर रत्नागिरी उपलब्ध आहे. महाराष्ट्रात सर्वात चांगले विमानतळ कुठे असेल तर ते रत्नागिरीत आहे, असे सामंत यांनी सांगितले. जिंदाल प्रकल्पाच्या मागणीनुसार रत्नागिरी रेल्वेस्थानक ते जयगडदरम्यान १५० कोटी रुपयांचा रेल्वेट्रॅक मंजूर करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.’’दृष्टिक्षेपात...आंबा घाटात बोगदा प्रस्तावितरत्नागिरी-कोल्हापूर प्रवास आता एका तासातकोकण अन् पश्चिम महाराष्ट्र जोडणारा ‘टर्निंग पॉईंट’उद्योगांनाही चालना मिळणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.