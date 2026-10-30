Ratnagiri Alphonso Mango : दिवाळीत चाखायला मिळणार हापूस! रत्नागिरीतील गावखडीत ऑक्टोबरमध्येच आंब्याची पहिली पेटी तयार; 21 हजार रुपयांचा दर अपेक्षित

-सुधीर विश्वासरावपावस : कोकणातील हापूस आंब्याचा नियमित हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच हापूस आंब्याची चार डझनची पहिली पेटी तयार झाली आहे. गावखडी येथील प्रगतशील शेतकरी दत्ताराम बाजी पड्यार यांच्या बागेत हा प्रयोग यशस्वी झाला (First Hapus mango box before regular season) आहे. दिवाळीपर्यंत आणखी चार ते पाच पेट्या आंबा काढणीस तयार होणार आहे..दरवर्षी जानेवारी-फेब्रुवारीमध्ये आंब्याचा हंगाम सुरू होतो. मात्र, यंदा हंगामापूर्वीच उत्पादन घेण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. जुलैमध्ये आठ ते दहा कलमांना मोहोर आल्याने दत्ताराम पड्यार यांनी प्रयोग करण्याचे ठरवले. त्यासाठी सुरुवातीला चार कलमांना प्लास्टिक नेटने आच्छादित करून पाऊस व वाऱ्यापासून संरक्षण दिले. प्रत्येक कलमासाठी सुमारे दहा हजार रुपये खर्च आला..जुलैपासून बुरशीनाशकांची फवारणी, दरमहा रासायनिक खतांची मात्रा आणि वेळेवर पाणी देण्याचे नियोजन केले. यामुळे चार कलमांवरील फळांची चांगली वाढ झाली आणि चार डझन आंब्यांची पहिली पेटी तयार झाली. संरक्षित केलेल्या कलमांव्यतिरिक्त अन्य आठ ते दहा कलमांनाही मोहोर येऊन फळधारणा झाली आहे. या प्रयोगासाठी महालक्ष्मी ॲग्रोचे दिलीप डौर आणि हरिश्चंद्र डौर यांचे मार्गदर्शन लाभले, असे त्यांनी सांगितले..Ladki Bahin Yojana September Installment : लाडक्या बहिणींची दिवाळी होणार गोड! सप्टेंबरच्या हप्त्यासाठी 344 कोटींचा निधी मंजूर; 'या' दिवशी खात्यात जमा होणार 1500 रुपये!.२१ हजार रुपये दर अपेक्षितगुरुवारी संकष्टीच्या मुहूर्तावर चार डझनाची पेटी तयार असून, आणखी तीन ते चार पेट्या तयार होणार आहेत. आजची पहिली पेटी घेण्याचा मान रत्नागिरीतील आंबा व्यावसायिक सतीश जमसिंग पोवार यांनी मिळवला असून, त्यासाठी २१ हजार रुपये दर मिळणे अपेक्षित असल्याचे पड्यार यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.