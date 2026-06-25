कोकण

Konkan Katalshilpa : कोकणच्या लाल मातीत दडलाय 10 हजार वर्षांपूर्वीचा गूढ इतिहास! प्राचीन कातळशिल्पांना मिळणार जागतिक दर्जा? 'युनेस्को'च्या यादीसाठी हालचालींना वेग

Ratnagiri Petroglyphs Near UNESCO World Heritage Recognition : रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि गोवा परिसरातील १० हजार वर्षांपूर्वीच्या कातळशिल्पांना युनेस्को जागतिक वारसा दर्जा मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण केली आहे.
Konkan petroglyphs world heritage nomination

Konkan petroglyphs world heritage nomination

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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रत्नागिरी : सह्याद्रीच्या कुशीत आणि कोकणच्या लाल मातीत १० हजार वर्षांपूर्वीचा इतिहास जपून ठेवणाऱ्या प्राचीन कातळशिल्पांच्या (पेट्रोग्लिफ्स) जागतिक संवर्धनाचा मार्ग आता अधिक सुकर झाला (Konkan prehistoric rock art conservation Project) आहे.

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