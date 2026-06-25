Konkan Katalshilpa : कोकणच्या लाल मातीत दडलाय 10 हजार वर्षांपूर्वीचा गूढ इतिहास! प्राचीन कातळशिल्पांना मिळणार जागतिक दर्जा? 'युनेस्को'च्या यादीसाठी हालचालींना वेग

रत्नागिरी : सह्याद्रीच्या कुशीत आणि कोकणच्या लाल मातीत १० हजार वर्षांपूर्वीचा इतिहास जपून ठेवणाऱ्या प्राचीन कातळशिल्पांच्या (पेट्रोग्लिफ्स) जागतिक संवर्धनाचा मार्ग आता अधिक सुकर झाला (Konkan prehistoric rock art conservation Project) आहे. .मध्य अश्मयुगीन गूढ कलाकृतींना ‘युनेस्को’च्या जागतिक वारसास्थळांच्या कायमस्वरूपी यादीत स्थान मिळवून देण्यासाठी राज्यशासनाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. या प्रक्रियेतील अत्यंत महत्त्वाचा असणारा प्राथमिक मूल्यांकन अहवाल पूर्ण झाला आहे. या महिन्याच्या अखेरीस तो केंद्र सरकारकडे सादर केला जाणार आहे..विधान परिषदेत एका तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना सांस्कृतिक कार्यमंत्र्यांच्या वतीने कोकणातील या अथांग ऐतिहासिक ठेव्याचे जतन, संशोधन आणि पर्यटन विकासासाठी कोट्यवधी रुपयांच्या निधीची तरतूद केल्याची अधिकृत माहिती देण्यात आली. रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि गोवा परिसरात पसरलेल्या या कातळशिल्पांमध्ये मासे, प्राणी, पक्षी आणि मानवी आकृत्या कोरलेल्या आहेत..Amboli Monsoon Tourism : पावसाळ्यात आंबोली फिरायचा प्लॅन आहे? वन विभागाची 'निसर्गरम्य सफारी' पुन्हा सुरू; वाचा कधीपासून आणि कसं करायचं बुकिंग!.वाढते शहरीकरण आणि नैसर्गिक कारणांमुळे या दुर्मिळ वारशाची दुरवस्था होत असल्याची चिंता व्यक्त केली जात असतानाच, शासनाने या प्राचीन शिल्पांच्या जतनासाठी ठोस उपाययोजना सुरू असल्याचे स्पष्ट केले आहे. आजवर एकूण १०० हून अधिक ठिकाणी १ हजार ५०० पेक्षा जास्त कातळशिल्पांची नोंद झाली असून, त्यातील ९ महत्त्वाची स्थळे राज्य संरक्षित स्मारके म्हणून घोषित करण्यात आली आहेत..कातळशिल्पांचे संशोधन, संवर्धन आणि नवीन स्थळांचा शोध घेण्यासाठी ‘वर्ल्ड हेरिटेज डेस्क’ स्थापन करण्यात येत आहे. त्यासाठी १४ कोटी ६२ लाखाच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. याशिवाय, स्थानिक लोकांच्या दंतकथा आणि लोकजीवनाचा अभ्यास करून या शिल्पांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा माहितीपट बनवण्याच्या कामालाही मंजुरी मिळाली आहे..Koyna Dam History : कोयना धरणाचे पाणी ओसरले अन् उघड झाला पाण्याखाली लपलेला इतिहास; भग्न अवशेषांमधून समोर आलं जुनं वैभव, 74 वर्षांनंतर काय पाहायला मिळालं?.पायाभूत सुविधांसाठी ४ कोटी ३२ लाखकातळशिल्पांच्या संरक्षणासाठी सुरुवातीच्या टप्प्यात १७ महत्त्वाच्या स्थळांवर संरक्षणभिंती, पोहोच मार्ग, माहितीकेंद्रे आणि स्वच्छतागृहे उभारण्याच्या प्रकल्पासाठी ४ कोटी ३२ लाखांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. यातील चार स्थळांचे काम पूर्ण झाले असून, उर्वरित ठिकाणी जागामालकांची संमती घेण्याचे काम सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.