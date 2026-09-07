Ratnagiri History: शाळीग्राम शिळेची शिवपिंडी, १७४० चा शिलालेख; रत्नागिरीतील कुर्धे मंदिराचा ३०० वर्षांचा अद्भुत ऐतिहासिक इतिहास

-सुधीर विश्वासरावपावस: रत्नागिरी तालुक्यातील पावस-पूर्णगड मार्गावरील कुर्धे गावातील श्री देव सर्वेश्वर मंदिराला सुमारे ३०० वर्षांचा ऐतिहासिक वारसा लाभला आहे. प्राचीन स्थापत्यशैली, गाभाऱ्यातील शाळीग्राम शिळेची शिवपिंडी आणि मंदिराबाहेरील शिलालेख यामुळे हे देवस्थान भाविकांसह अभ्यासकांचेही आकर्षण ठरले आहे. श्रावण सोमवारनिमित्त या मंदिरात दर्शनासाठी भाविकांची गर्दी होत आहे..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...पावस-पूर्णगड मार्गावरून डोंगर उतरून खाली गेल्यावर कुर्धे येथे तटभिंतीने वेढलेल्या आवारात श्री सर्वेश्वर आणि श्री महाविष्णू ही दोन मंदिरे आहेत. फरसबंदी असलेले हे मंदिर संकुल कोकणी स्थापत्यशैलीचा उत्तम नमुना आहे. सर्वेश्वर मंदिराचा पहिला सभामंडप असून त्यावर लाकडी तक्तपोशी आणि कौले आहेत. दुसरा सभामंडप सुमारे २० बाय ३० फूट असून त्यात ८ बाय ८ फूट आकाराचा गाभारा आहे. .गाभाऱ्यावर चौकोनावर चौकोन अशी शिखररचना आहे. गाभारा सुमारे तीन फूट खोल असून, त्यातील शिवपिंडी शाळीग्राम शिळेची आहे. गाभाऱ्याबाहेर डावीकडे गणपती आणि उजवीकडे नंदी आहे. मंदिरासमोर दोन दीपमाळा असून मध्ये मोठे स्टेज आहे. सुमती फडके यांनी १९८८ मध्ये मंदिराचा जीर्णोद्धार केला. महाशिवरात्रीला अतिरुद्र अनुष्ठानाची परंपरा १८७८ पासून सुरू आहे. १९७७ ते १९८८ अशी सलग ११ वर्षे येथे अतिरुद्र अनुष्ठान झाले. शिलालेखानुसार १७४० मध्ये स्थापना सर्वेश्वर मंदिर चक्रदेव घराण्याने बांधले आहे..गाभाऱ्याबाहेरील शिलालेख २००७ मध्ये वाचण्यात आला. त्यावर ‘शके १६६२ रौद्रनाम संवत्सरे वैशाख शु. ३ देवालय स्थापन केले बाळंभटी चक्रदेव’ असा उल्लेख आहे. त्यानुसार इ.स. १७४० मध्ये बाळंभट चक्रदेव यांनी मंदिराची स्थापना केल्याचे स्पष्ट होते..खुर नावाच्या झाडावरून गावाला पडले कुर्धे नावअभ्यंकर आणि फडके या मामा-भाच्यांनी १५६८ ते १५७८ दरम्यान कुर्धे गाव वसवल्याचे सांगितले जाते. अभ्यंकर हे कुर्धे व मेर्वीचे खोत होते. खुर नावाच्या झाडावरून गावाला कुर्धे हे नाव पडल्याची आख्यायिका आहे. क्रांतिवीर वासुदेव बळवंत फडके यांचे हे मूळ गाव आहे..Teachers Day Award: पगारासाठी नाही, लेकरांसाठी! 22 वर्षांच्या सेवेत अंजली गोडसे ठरल्या खऱ्या सावित्रीची लेक.गलबतातून आलेली विष्णूमूर्तीकुर्धेतील सर्वेश्वर मंदिराच्या परिसरात श्री महाविष्णू मंदिर अंदाजे इ.स. १५५०-६० मध्ये फडके घराण्याने बांधल्याचे सांगितले जाते. काळ्या घोटीव पाषाणातील लक्ष्मीसहित सुमारे दीड फूट उंच श्रीविष्णूची मूर्ती हे मंदिराचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे. मूर्तीच्या प्रभावळीवर दशावतार कोरलेले आहेत. आख्यायिकेनुसार, ही मूर्ती एका गलबतात होती. वादळात सापडलेल्या गलबताच्या मालकाने गलबत सुखरूप लागेल तेथे मूर्तीची स्थापना करीन, असा नवस केला. गलबत कुर्धे किनाऱ्याला लागले आणि तेथे स्थापना झाली. पूर्वी येथपर्यंत समुद्राचे पाणी येत असे. या मंदिराचा जीर्णोद्धार शके १८८८ (इ.स. १९६६) मध्ये झाला. येथे शके १८२२ (इ.स. १९००) मधील पोथी वाचायचा पाट आजही आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.