Ratnagiri Lakhpati Didi : उमेद अभियानाचा मोठा टप्पा! रत्नागिरीत सव्वालाख महिला बनल्या ‘लखपती दीदी’

रत्नागिरी : ग्रामीण भागातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी शासनाच्या वतीने राबवण्यात येत असलेल्या राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (उमेद) अंतर्गत रत्नागिरी जिल्ह्यात मोठी प्रगती झाली आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत १ लाख २५ हजार ८५६ महिला लखपती दीदी बनल्या असून, प्रशासनाने दिलेले उद्दिष्ट यशस्वीपणे ओलांडले आहे..महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या (उमेद) माध्यमातून ग्रामीण महिलांचा सर्वांगीण विकास साधणे, हा शासनाचा मुख्य उद्देश आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात १५ हजारांहून अधिक स्वयंसहाय्यता समूह स्थापन झाले असून, त्यामध्ये सुमारे दीड लाखांहून अधिक महिलांचा समावेश आहे. या समूहांच्या माध्यमातून महिलांना स्वयंरोजगार आणि स्वावलंबनाचे नवे मार्ग उपलब्ध झाले आहेत..जिल्ह्यात सव्वा लाख महिला झाल्या लखपती दीदी.महिला सशक्तीकरणावर भर, आर्थिक साक्षरता, कौशल्य विकास आणि क्षमता बांधणीच्या जोरावर महिलांनी स्वतःचे लघुउद्योग उभे केले आहेत. महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवून शाश्वत उत्पन्न मिळवून देणे आणि त्यांना ‘लखपती’ करून समाजासमोर आदर्श निर्माण करणे, ही या अभियानाची महत्त्वाची भूमिका आहे. .जिल्ह्यात सुरुवातीला १ लाख १० हजार ३५९ महिलांना लखपती दीदी बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते; मात्र प्रत्यक्षात १ लाख २५ हजार ८५६ महिलांनी हा टप्पा गाठला आहे. या अभियानाचा लाभ घेण्यासाठी महिला ग्रामीण भागातील उमेद समूहाची सदस्य असणे आवश्यक आहे. जिल्हा आणि तालुका अभियान व्यवस्थापन कक्ष तसेच समुदाय संसाधन व्यक्तींच्या (CRP) मदतीने महिला विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेऊ शकतात..जिल्ह्यातील ५४ हजार महिला ''लखपती दीदी''.तालुकानिहाय आकडेवारी संख्यातालुका महिलाचिपळूण २० हजार १३८रत्नागिरी १९ हजार ८५८दापोली १७ हजार ९०३राजापूर १५ हजार २८६.संगमेश्वर १४ हजार ४२६गुहागर १३ हजार ७६१खेड १२ हजार ४२८लांजा ८ हजार २०९मंडणगड ३ हजार ८४७.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.