कोकण

Konkan: सेकंदांत होणार जमीन मोजणी!; जिल्ह्याला ७८ ‘रोअर’ मशिन्स; शुल्क कपातीचा शेतकऱ्यांना दिलासा

Ratnagiri Gets 78 Advanced RoR Survey Machines: रत्नागिरी जिल्ह्यात भूमिअभिलेख विभागाला ७८ अत्याधुनिक RoR मशिन्स मिळाल्याने आता अवघ्या काही सेकंदांत जमीन मोजणी शक्य होणार आहे.
Konkan

Konkan

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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रत्नागिरी: जिल्ह्यातील जमीन मोजणीच्या प्रक्रियेला आता गती मिळणार आहे. भूमिअभिलेख विभागाच्या दिमतीला तब्बल ७८ अत्याधुनिक ‘रोअर’ मशिन्स दाखल झाल्या आहेत. यामुळे अवघ्या ३ ते १० सेकंदांत अचूक रीडिंग मिळून अक्षांश-रेखांशासह जमिनीचा नकाशा (मॅप) स्क्रीनवर उपलब्ध होणार आहे.

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