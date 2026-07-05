Konkan: सेकंदांत होणार जमीन मोजणी!; जिल्ह्याला ७८ ‘रोअर’ मशिन्स; शुल्क कपातीचा शेतकऱ्यांना दिलासा

रत्नागिरी: जिल्ह्यातील जमीन मोजणीच्या प्रक्रियेला आता गती मिळणार आहे. भूमिअभिलेख विभागाच्या दिमतीला तब्बल ७८ अत्याधुनिक ‘रोअर’ मशिन्स दाखल झाल्या आहेत. यामुळे अवघ्या ३ ते १० सेकंदांत अचूक रीडिंग मिळून अक्षांश-रेखांशासह जमिनीचा नकाशा (मॅप) स्क्रीनवर उपलब्ध होणार आहे. .या तंत्रज्ञानामुळे मोजणीतील मानवी त्रुटी दूर होऊन वाद मिटण्यास मदत होणार आहे. तसेच शासनाने मोजणी शुल्कात मोठी कपात केल्यामुळे सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. भाऊ हिस्सा वेगळा करण्याचे शुल्क दोन हजार रुपयांवरून फक्त २०० रुपयांवर आणले आहे; मात्र यामुळे भूमिअभिलेख विभागाच्या वार्षिक महसुलात घट झाली आहे..Inspring Story Engineer Marries Farmer: इंजिनियर वैष्णवीने निवडला शेतकरी जोडीदार; 'मानसिकता बदलण्याची गरज' असल्याचे आवाहन.भूमिअभिलेख विभागाने मोजणी प्रक्रियेत सुटसुटीतपणा आणण्यासाठी पूर्वीचे क्लिष्ट प्रकार बंद करून आता केवळ ‘साधी मोजणी’ आणि ‘जलद मोजणी’ असे दोनच प्रकार ठेवले आहेत. १० हेक्टर जमिनीच्या मोजणीसाठी चार हजार रुपये शुल्क आकारले जाणार असून, त्यापुढील प्रत्येक हेक्टरसाठी नियमानुसार शुल्क वाढणार आहे..जिल्ह्यात मोजणी कामांसाठी पुरेशा सर्व्हेअरांची (भूमापक) नियुक्ती करण्यात आली असून, सध्या मनुष्यबळाचा कोणताही प्रश्न प्रलंबित नाही. नवीन रोअर मशीनमुळे आता बांधावर होणारे कलाई आणि वेळेचा अपव्यय टळणार असून, मुंबई-पुण्यातील खातेदारांनी सहकार्य केल्यास प्रलंबित ३५० प्रकरणेही काही दिवसांत निकाली निघतील, असा विश्वास भूमिअभिलेख विभागाने व्यक्त केला आहे..Satara: कोयना पाणलोट क्षेत्रात मुसळधार! धरणात मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची आवक; १२ तासात ७८७ मिमी पाऊस.३५० प्रकरणे प्रलंबितएकीकडे तंत्रज्ञान आणि मनुष्यबळ सज्ज असले तरी जिल्ह्यात अजूनही जमीन मोजणीची ३५० प्रकरणे प्रलंबित आहेत. याचे मुख्य कारण म्हणजे अनेक जमिनींचे खातेदार नोकरी किंवा व्यवसायानिमित्त मुंबई, पुणेसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये स्थायिक झाले आहेत. मोजणीवेळी सर्व संबंधित भागधारकांची सांगड घालणे प्रशासनाला कठीण जात आहे. सर्व खातेदार वेळेत एकत्र येत नसल्यामुळेच ही मोजणी रखडल्याचे चित्र आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.