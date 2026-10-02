कोकण

Marigold Farming : सेंद्रिय शेतीचा करिष्मा! फक्त 1500 रोपांमधून बंपर उत्पन्नाची अपेक्षा, लांजा तालुक्यातील शेतकऱ्याची यशस्वी यशोगाथा

Three-Guntha Marigold Farming Experiment in Lanja : लांजा तालुक्यातील बोरिवले येथील दिनेश खांदारे यांनी तीन गुंठ्यांत सेंद्रिय पद्धतीने १,५०० झेंडू रोपांची लागवड केली. पावसाच्या पाण्यावर बहरलेल्या फुलांना स्थानिक बाजारात चांगली मागणी आहे.
successful organic marigold farming

successful organic marigold farming

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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साखरपा : बोरिवले (ता. लांजा) येथे तीन गुंठे क्षेत्रावर झेंडूची लागवड करून फूलशेतीचा प्रयोग शेतकरी दिनेश खांदारे यांनी यशस्वी केला (marigold farming) आहे. सेंद्रिय खतांचा वापर आणि पावसाच्या पाण्यावर त्यांनी फुलवलेली ही झेंडूची बाग सध्या बहरात आली असून, स्थानिक बाजारपेठेत त्यांच्या फुलांना चांगली मागणी आहे.

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