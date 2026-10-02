Marigold Farming : सेंद्रिय शेतीचा करिष्मा! फक्त 1500 रोपांमधून बंपर उत्पन्नाची अपेक्षा, लांजा तालुक्यातील शेतकऱ्याची यशस्वी यशोगाथा

साखरपा : बोरिवले (ता. लांजा) येथे तीन गुंठे क्षेत्रावर झेंडूची लागवड करून फूलशेतीचा प्रयोग शेतकरी दिनेश खांदारे यांनी यशस्वी केला (marigold farming) आहे. सेंद्रिय खतांचा वापर आणि पावसाच्या पाण्यावर त्यांनी फुलवलेली ही झेंडूची बाग सध्या बहरात आली असून, स्थानिक बाजारपेठेत त्यांच्या फुलांना चांगली मागणी आहे..झेंडूच्या फुलांना विविध सण आणि शुभकार्यात मोठी मागणी असते. गणेशोत्सव, नवरात्र, दसरा आणि दिवाळीच्या काळात झेंडूचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. याच पार्श्वभूमीवर खांदारे यांनी गेल्या तीन वर्षांपासून आपल्या शेतात फूलशेतीचे विविध प्रयोग सुरू केले आहेत. यंदा त्यांनी मलकापूर येथून झेंडूची रोपे आणून सुमारे तीन गुंठे क्षेत्रावर एक हजार ५०० रोपांची लागवड केली. या लागवडीसाठी त्यांनी कोणत्याही रासायनिक खतांचा वापर न करता केवळ सेंद्रिय खतांचा वापर केला आहे..Ladki Bahin Yojana e-KYC Update : लाडकी बहीण योजनेचे नवे अर्ज आणि ई-केवायसी पुन्हा सुरू? 'या' लिंक्सवर चुकूनही क्लिक करू नका, सरकारचा आला अत्यंत महत्त्वाचा खुलासा.पावसाच्या पाण्यावरच वाढलेल्या झेंडूच्या रोपांना चांगला बहर आला आहे. नुकत्याच झालेल्या गणेशोत्सवात त्यांच्या झेंडूच्या फुलांच्या विक्रीला सुरुवात झाली. गावातील गणेशभक्तांनी स्थानिक पातळीवरच फुलांची खरेदी केल्याने त्यांच्या उत्पादनाला चांगला प्रतिसाद मिळाला. आता नवरात्रोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर झेंडूच्या फुलांना मागणी वाढली असून, या काळात सुमारे १५० ते २०० किलो फुलांची विक्री होईल, अशी अपेक्षा खांदारे यांनी व्यक्त केली आहे..स्थानिक पातळीवरच बाजारपेठस्थानिक पातळीवरच झेंडूला बाजारपेठ उपलब्ध होत असल्याने फूलशेतीतून चांगले उत्पन्न मिळण्याची आशा दिनेश खांदारे यांनी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.