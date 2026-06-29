कोकण

Ratnagiri : कांटे गावात सड्यावर अश्मयुगीन कातळशिल्पांचा खजिना; 5 ठिकाणी सापडली 67 दुर्मीळ कातळशिल्पे; 4 मीटर लांब मगर, बेडूक अन् 'हॅमर शार्क'ची जुनी चित्रं उजेडात

Discovery of 67 Rare Rock Carvings in Ratnagiri : रत्नागिरीच्या लांजा तालुक्यातील कांटे गावात संशोधकांना ६७ दुर्मीळ कातळशिल्पे सापडली. जलचर, पक्षी, भूचर आणि अनाकलनीय आकृत्यांमुळे कोकणाच्या प्राचीन इतिहासाला नवे पुरातत्त्वीय महत्त्व प्राप्त झाले.
67 rare rock carvings discovered in Ratnagiri

67 rare rock carvings discovered in Ratnagiri

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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रत्नागिरी : लांजा तालुक्यातील कांटे गावातील सड्यावर संशोधकांना ५ ठिकाणांहून ६७ दुर्मीळ कातळशिल्पे शोधण्यात मोठे यश आले (Ancient petroglyphs found in Lanja taluka) आहे. या नव्या शोधामुळे लांजा तालुक्याची ऐतिहासिक व पुरातत्वीय पार्श्वभूमी अधिक समृद्ध झाली आहे.

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