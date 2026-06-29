Ratnagiri : कांटे गावात सड्यावर अश्मयुगीन कातळशिल्पांचा खजिना; 5 ठिकाणी सापडली 67 दुर्मीळ कातळशिल्पे; 4 मीटर लांब मगर, बेडूक अन् 'हॅमर शार्क'ची जुनी चित्रं उजेडात

रत्नागिरी : लांजा तालुक्यातील कांटे गावातील सड्यावर संशोधकांना ५ ठिकाणांहून ६७ दुर्मीळ कातळशिल्पे शोधण्यात मोठे यश आले (Ancient petroglyphs found in Lanja taluka) आहे. या नव्या शोधामुळे लांजा तालुक्याची ऐतिहासिक व पुरातत्वीय पार्श्वभूमी अधिक समृद्ध झाली आहे..कांटे येथील सड्यावर केशव बारसकर यांच्या जमिनीत स्थानिक द्रोपदी नेवरेकर यांनी ‘पांडवांची चित्रे’ म्हणून प्रसिद्ध असलेली शिल्पे निदर्शनास आणली. तर इतर ठिकाणांची माहिती स्थानिक लक्ष्मण होळकर यांनी दिली. या माहितीच्या आधारे संशोधक मिलनाथ पातेरे, सोहम भांडे, मीत म्हात्रे, श्रावणी देशमुख, प्रीती कुमारी, भारती लोखंडे आणि धनंजय कुलकर्णी यांनी या परिसराचा सखोल अभ्यास करून ही शिल्पे शोधून काढली. या मोहिमेत विवेक कुर्तडकर आणि महादेव कुर्तडकर यांचे मोलाचे साहाय्य लाभले..Wilson Point Mahabaleshwar : पर्यटकांच्या 'या' कृत्यामुळे महाबळेश्वरचा विल्सन पॉइंट आता सूर्यास्तानंतर राहणार पूर्णपणे बंद; पाळीव प्राण्यांनाही नो-एन्ट्री!.गेल्यावर्षी कांटे येथे ३५ कातळशिल्प सापडलेली होती. यंदा जूनच्या पहिल्या आठवड्यात पुन्हा त्याच ठिकाणी ग्रामस्थांच्या साह्याने शोध घेण्यात आला. तिथे माकड, पायाचे त्रिकूट, अंडाकृती अशी वेगवेगळी ३२ खोदचित्र सापडली. अंडाकृती गोलात वेगवेगळी डिझाईन आहेत. त्याचा अंदाज बांधता येत नाही. बारसकर यांच्या जमिनीत एकाच ठिकाणी तब्बल ६७ हून अधिक कातळशिल्पे आढळली आहेत..यामध्ये जलचर, भूचर, पक्षी, गोपद्म आणि अनेक अनाकलनीय चित्रांचा समावेश आहे. जलचरांमध्ये बेडूक, मगर, विविध मासे आणि समुद्रात आढळणाऱ्या ‘हॅमर शार्क’ सारख्या माशाचे चित्र कोरलेले आहे. येथील सर्वात मोठा मासा ४ मीटर लांब आणि अर्धा मीटर रुंद आहे..Shaktipeeth Highway : "सागरेश्वर अभयारण्यातून 'शक्तिपीठ' नेण्याचा निर्णय तातडीनं बदला, अन्यथा फडणवीसांच्या 'वर्षा' निवासस्थानासमोर आत्मदहन करणार".भूचरांमध्ये डुक्कर, माकड, कोल्हा तसेच ''कांडेचोर'' या छोट्या सस्तन प्राण्याचे चित्र आहे. येथील एका अनाकलनीय अंडाकृती चित्राचा आकार ५ मीटर बाय ३ मीटर इतका मोठा आहे. दुसऱ्या एका ठिकाणी मासा, गोपद्म आणि मानवी पायांचे त्रिकूट तसेच स्त्री-जननेंद्रियाशी साधर्म्य दर्शवणारी ‘त्रिकोणीय आकृती’ आढळली आहे. कांटे आणि जावडे गावाच्या सीमेवर एकाच मापाची (३ मीटर बाय १.५ मीटर) चार मोठी गोपद्मे कोरलेली आहेत..Savatsada Waterfall Update : पर्यटकांसाठी आनंदाची बातमी! अखेर परशुराम घाटातील प्रसिद्ध 'सवतसडा धबधबा' प्रवाहित; पाहा मनमोहक दृश्य, चिपळुणात धुवांधार.कांटे परिसरात कातळशिल्पांसोबतच अश्मयुगीन दगडी हत्यारे, ज्यामध्ये सूक्ष्म हत्यारे आणि कोर देखील आढळली आहेत. कातळशिल्पांमधील रेखाटन, सातत्य आणि विकास पाहता, कोकणातील अश्मयुगीन मानव हा सुरुवातीला भटका असावा आणि पुढे जाऊन तो भटका-पशुपालक बनला असावा, असा अंदाज आहे. कांटे येथील सड्यांवर अजूनही मोठी कातळशिल्पे मिळण्याची आम्हाला शक्यता आहे.-मिलनाथ पातेरे, संशोधक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.