Ratnagiri Tourism : मिनी महाबळेश्वर' माचाळमधील प्रसिद्ध 'भिषाचा कडा' बनतोय धोकादायक! 'उलट्या धबधब्यावर' पर्यटकांचा जीव धोक्यात; तातडीने सुरक्षा भिंत उभारण्याची मागणी

लांजा (रत्नागिरी) : मिनी महाबळेश्वर म्हणून ओळखले जाणारे लांजा तालुक्यातील प्रसिद्ध निसर्ग पर्यटनस्थळ माचाळ येथील ‘भिषाचा कडा’ म्हणजेच ‘उलटा धबधबा’ या ठिकाणी सुरक्षित कठडा नसल्यामुळे पर्यटकांना धोका निर्माण झाला (Bhishacha Kada tourist safety Ratnagiri) आहे. सध्या पावसाळ्यात येथे येणारा पर्यटक वर्ग वाढला असल्यामुळे या ठिकाणी तत्काळ लोखंडी संरक्षक कठडा (सुरक्षा भिंत) उभारण्यात यावा, अशी मागणी लांजा तालुका बौद्धजन मंडळाचे (ग्रामीण) अध्यक्ष संतोष जाधव यांनी केली आहे..सध्या सुरू असलेल्या रिमझिम व मुसळधार पावसामुळे वर्षा सहलीचा आनंद घेण्यासाठी माचाळ येथे जिल्हाभरातून पर्यटक मोठ्या संख्येने दाखल होत आहेत. येथील थंडगार वारा, पावसाळी धुके, हिरवीगार वनराई आणि सह्याद्रीच्या कड्यांवरून कोसळणारे धबधबे पर्यटकांना भुरळ घालत असून, शनिवारी व रविवारी येथे स्थानिक तसेच परजिल्ह्यांतील कुटुंबे, नागरिक आणि तरुण-तरुणींची मोठी गर्दी दिसून येत आहे..India Monsoon Forecast : विदर्भ-मराठवाड्यासाठी दिलासादायक बातमी! बंगालच्या उपसागरातील घडामोडींमुळे जुलै तर तरला, पण पुढील 2 महिने कसा राहील मॉन्सून? पाहा काय सांगतो IMD रिपोर्ट.माचाळमध्ये मुचकुंदी ऋषी गुहा, पालू खिंड, ऐतिहासिक पाणवठा, सनसेट पॉईंट, मुचकुंदी नदीचे उगमस्थान आणि भिषाचा कडा ही प्रमुख आकर्षणे आहेत. पावसाळ्यात वाऱ्याच्या वेगाने उलटा फिरणारा हा धबधबा पाहण्यासाठी पर्यटक मोठी गर्दी करतात; मात्र या भागात खडकाळ जमीन असून, शेवाळ साचल्याने पाय घसरून मोठी दुर्घटना घडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी या कड्यावर लोखंडी कठडा उभारणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे संतोष जाधव यांनी स्पष्ट केले..Bhusawal Green Hydrogen Project : ऊर्जानिर्मिती क्षेत्रात भुसावळचा नवा इतिहास! दीपनगर औष्णिक केंद्रात 'ग्रीन हायड्रोजन' प्रकल्प सुरू; शून्य कार्बन उत्सर्जनाचा प्रयोग यशस्वी.सूचना व दिशादर्शक फलकमाचाळचे निसर्गसौंदर्य अबाधित राहण्यासाठी आणि अतिउत्साही तसेच मद्यप्राशन करणाऱ्या पर्यटकांना आळा घालण्यासाठी पालू-माचाळ ग्रुपग्रामपंचायत आणि लांजा पोलिसांकडून विशेष खबरदारी घेतली जात आहे. पालू ग्रामपंचायतीने विविध ठिकाणी सूचना व दिशादर्शक फलक लावले असून, लांजा पोलिसांकडून परिसरात नियमित गस्त घातली जात आहे. पोलिसांची गस्त आणि ग्रामपंचायतीचे नियम असले तरी पर्यटकांनी स्वतःच्या जीवाचा धोका न पत्करता काळजीपूर्वक पर्यटनाचा आनंद घ्यावा, असे आवाहन केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.