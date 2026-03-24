Ratnagiri Mango Crisis : आंबा शौकिनांना मोठा झटका! यंदा हापूसच्या उत्पादनात 80-90 टक्क्यांची प्रचंड घट; कृषी विभागाच्या अहवालात धक्कादायक आकडेवारी

रत्नागिरी : जिल्ह्यातील आंबा आणि काजू बागायतदारांसमोर यावर्षी हवामान बदलामुळे मोठे संकट उभे राहिले आहे. उत्पादनात प्रचंड घट होण्याची भीती कृषी विभागाने १७ मार्च २०२६ ला सादर केलेल्या अहवालात व्यक्त केली (Ratnagiri Mango Production Drop 2026) आहे. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी आणि डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापिठाच्या शास्त्रज्ञांनी फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यात जिल्ह्याचा संयुक्त पाहणी दौरा केला, त्यातून ही चिंताजनक आकडेवारी समोर आली आहे. .या अहवालानुसार जिल्ह्यात आंब्याच्या उत्पादनात (Ratnagiri Mango) ८० ते ९० टक्क्यांहून अधिक घट होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. जिल्ह्यामध्ये आंब्याखालील एकूण क्षेत्र ६८ हजार ५५० हेक्टर असून, त्यापैकी ६२ हजार २८० हेक्टर क्षेत्र उत्पादनक्षम आहे. दरवर्षी या क्षेत्रांतून हेक्टरी ३ मे. टन या सरासरी उत्पादकतेनुसार साधारणपणे १ लाख ८६ हजार ८४० मे. टन आंब्याचे उत्पादन मिळते. मात्र, यावर्षी प्रतिकूल हवामानामुळे ते केवळ ३७ हजार ३६८ मे. टन इतकेच हाती येण्याचा प्राथमिक अंदाज आहे..हवामानातील अस्थिरता, विशेषतः दीर्घकाळ राहिलेली थंडी आणि तापमानातील सततची घट ही या नुकसानीची मुख्य कारणे असल्याचे शास्त्रज्ञांनी स्पष्ट केले आहे. यामुळे आंब्याच्या झाडांवर संयुक्त फुलांचे प्रमाण कमी होऊन नरफुलांचे प्रमाण वाढले आहे..तसेच प्रतिकूल हवामानामुळे परागीभवन नीट न झाल्याने अपेक्षित फळधारणा होऊ शकली नाही. याशिवाय पहिल्या मोहोराची फळगळ होण्याचे प्रमाण वाढले असून, झाडांना पुन्हा मोहोर येत आहे ज्यामुळे आंबाकाढणीचा संपूर्ण हंगामच विस्कळीत झाला आहे. संपूर्ण जिल्ह्यात ही परिस्थिती सारखीच असून, ही एक नैसर्गिक आपत्ती असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे..बागायतदारांना आता विम्याचा आधारनैसर्गिक आपत्तीकाळात बागायतदारांना विमा योजनेचा मोठा आधार मिळाला आहे. २०२४-२५ च्या हंगामासाठी जिल्ह्यातील ३० हजार १३५ आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांना ९८९०.५७ लाख रुपयांचा विमा परतावा मिळाला असून, काजूसाठी ६ हजार ३३३ शेतकऱ्यांना ८४४.६६ लाख रुपये देण्यात आले आहेत..तसेच २०२५-२६च्या चालू हंगामासाठी ३० हजार ८४२ आंबा आणि ६ हजार ५७८ काजू उत्पादक अशा एकूण ३७ हजार ४२० शेतकऱ्यांनी विमा उतरवला आहे. नुकसानीच्या तीव्रतेनुसार, त्यांना आगामी काळात आर्थिक दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. सद्यःस्थितीत नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या ४७८ आंबा उत्पादकांसाठी १०.७२ लाख आणि २१२ काजू उत्पादकांसाठी ८० हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे..अहवालातील प्रमुख मुद्देआंब्याचे सरासरी उत्पादन १ लाख ८६ हजार ८४० मे. टनप्रतिकूल हवामानामुळे ते यंदा केवळ ३७ हजार ३६८ मे. टनविद्यापीठाने १७ मार्चला केला शासनाला अहवाल सादर.काजूची अवस्था वेगळी नाहीकाजूपिकाची अवस्थाही आंब्यापेक्षा वेगळी नाही. जिल्ह्यात काजूच्या उत्पादनातही ४० ते ५० टक्क्यांची मोठी घट दिसून येत आहे. जिल्ह्यात काजूचे १ लाख १२ हजार ५५७ हेक्टर क्षेत्र असून, त्यातील ९४ हजार ६८० हेक्टर क्षेत्र उत्पादनक्षम आहे. या क्षेत्रातून सर्वसाधारणपणे १ लाख ४२ हजार ०२० मे. टन उत्पादन होणे अपेक्षित असते. जे यावर्षी ५० टक्के घटीचा अंदाज धरल्यास केवळ ७१ हजार १० मे. टनापर्यंत खाली येण्याची चिन्हे आहेत. थंडी, धुके आणि दव यामुळे काजूचा मोहोर सुकला असून, काजू बोंडू व बीची गुणवत्ताही मोठ्या प्रमाणावर खालावली आहे.