Ratnagiri Bridge Update : बार्जच्या धडकेनंतर म्हाप्रळ-आंबेत पुलाची स्थिती काय? अवजड वाहतूक बंद, मुंबई-पुण्याला जाणाऱ्या प्रवाशांना 60 किमीचा अतिरिक्त फेरा!

मंडणगड (रत्नागिरी) : बार्जच्या धडकेनंतर स्ट्रक्चरल ऑडिटसाठी (संरचनात्मक तपासणी) ६ जुलैपासून बंद केलेला म्हाप्रळ-आंबेत पूल २३ दिवस सर्व प्रकारच्या वाहतुकीसाठी पूर्णक्षमतेने खुला झालेला (Ratnagiri bridge closure news today) नाही. सध्या या पुलावरून केवळ हलक्या चारचाकी वाहनांनाच परवानगी देण्यात आली असून, एसटी बस आणि इतर अवजड वाहनांवर बंदी कायम आहे. यामुळे मंडणगड तालुक्यातील जनजीवन आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेवर मोठा विपरीत परिणाम झाला आहे..मुंबई, पुणे आणि उपनगरांकडे जाणाऱ्या प्रवाशांना सध्या महाडमार्गे सुमारे ६० किलोमीटरचा अतिरिक्त वळसा घालावा लागत आहे. त्यामुळे प्रवासाचा वेळ तर वाढलाच आहे शिवाय नागरिकांना जादा भाड्याचा आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे. वाहतूकखर्च वाढल्याने स्थानिक व्यापारी, व्यावसायिक आणि सेवाउद्योगांवर मंदीचे सावट पसरले आहे..Almatti Dam Controversy : आलमट्टीच्या उंचीवरून कर्नाटकची मनमानी! महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात जावे; तज्ज्ञांचं आवाहन, काय म्हणाले केंगार?.दरवर्षी गणेशोत्सवासाठी मुंबई-पुण्यातून हजारो चाकरमानी मंडणगड तालुक्यात येतात; मात्र, हा पूल अवजड वाहनांसाठी बंद राहिल्यास चाकरमान्यांचे हाल होणार असून, उत्सवाच्या उत्साहावरही पाणी फेरले जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर विविध सामाजिक संघटना, व्यापारी आणि नागरिकांनी प्रशासनाला निवेदने देऊन गणेशोत्सवापूर्वी पूल पूर्णक्षमतेने खुला करण्याची मागणी केली आहे. पूल वेळेत सुरू न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे..Sangli DCC Bank : सांगली जिल्हा बँकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच घडलं! रिझर्व्ह बँकेने ठोठावला 7 लाखांचा दंड; संचालकांच्या संस्थांना नियमबाह्य कर्जवाटप भोवलं.जुलै महिन्यातील अतिवृष्टीमुळे नदीतील पाणी गढूळ झाले होते. परिणामी, पाण्याखालील स्ट्रक्चरल ऑडिट पूर्ण होण्यास विलंब झाला. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आता ऑडिट प्रक्रिया पूर्ण केली असून, पुढील चार दिवसांत यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल.-अक्षय ढाकणे, तहसीलदार, मंडणगड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.