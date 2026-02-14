कोकण

Ratnagiri MIDC : पंधरा वर्षांची प्रतीक्षा संपत आली! रत्नागिरी एमआयडीसीतील जिल्हा क्रीडा संकुल अखेर अंतिम टप्प्यात

Sports Complex : रत्नागिरी शहरालगतच्या एमआयडीसी परिसरात अनेक वर्षांपासून रखडलेले जिल्हा क्रीडा संकुलाचे काम अखेर वेगात अंतिम टप्प्यात पोहोचले आहे. सुमारे २३ कोटी रुपये खर्चून उभारले जाणारे हे संकुल जिल्ह्यातील खेळाडूंसाठी आधुनिक सुविधा देणारे महत्त्वाचे केंद्र ठरणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी : शहरालगतच्या आणि अनेक वर्षांची प्रतीक्षा असलेल्या एमआयडीसी भागात जिल्हा क्रीडा संकुलाचे काम आता अंतिम टप्प्यात आले आहे. तब्बल २३ कोटी रुपये खर्च करून उभारले जाणारे हे संकुल जिल्ह्यातील खेळाडूंसाठी हक्काचे व्यासपीठ ठरणार आहे.

