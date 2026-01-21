Ratnagiri Crime : जेवण करण्यासाठी घरी बोलावलं अन् जबरदस्तीने ठेवले शारीरिक संबंध; अल्पवयीन मुलगी सहा महिन्यांची राहिली गर्भवती

रत्नागिरी : अल्पवयीन मुलीला जेवण करण्यासाठी घरात बोलावून तिच्यावर जबरदस्तीने अत्याचार करणाऱ्या आरोपीला न्यायालयाने (Ratnagiri Crime News) २० वर्षे सक्तमजुरी व ११ हजार ५०० रुपयांची दंड ठोठावला. साहील दत्ताराम मसणे (वय २१) असे आरोपीचे नाव आहे. ही घटना १५ जुलै २०२२ मध्ये घडली होती..याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, आरोपीने पीडित अल्पवयीन मुलीला जेवण करण्याच्या बहाण्याने घरी बोलावून, तसेच तिच्या घरी जाऊन जबरदस्तीने शारीरिक संबंध ठेवले. त्यामुळे अल्पवयीन मुलगी सहा महिन्यांची गर्भवती राहिली. याप्रकरणी पीडितेच्या नातेवाइकांनी लांजा पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली होती..तक्रारीवरून पोलिसांनी संशयिताविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. तपास लांजा पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक तेजस्विनी पाटील करत होत्या. तपासात पोलिसांनी संशयितास अटक करून दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल केले होते. मंगळवारी (ता. २०) या खटल्याचा निकाल अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अनिलकुमार अंबाळकर यांच्या न्यायालयात झाला..लातूर हादरलं! जन्मदात्या आईने पोटच्या गोळ्यावर तब्बल 17 वेळा चाकूने केले सपासप वार; चिमुरडीच्या तोंडातही खूपसला चाकू, उंबरठा रक्ताने....सरकारी पक्षातर्फे ११ साक्षीदार तपासले. सहायक सरकारी वकील मेघना नलावडे यांनी काम पाहिले. त्यांनी केलेला युक्तिवाद ग्राह्य धरून न्यायालयाने १० वर्षे सक्तमजुरी व दोन हजार रुपये दंड, पीडितेच्या संमत्तीशिवाय वारंवार शारीरिक संबंध केल्याने २० वर्षे सक्त मजुरी व २ हजार रुपये दंड ठोठावला. या शिक्षा आरोपीला एकत्रित भोगायच्या आहेत. दंडापैकी सात हजार पीडित मुलीला द्यावयाचे आहेत..विनंती अर्ज फेटाळलाआरोपी हा २१ वर्षांचा असल्याने त्याने अपराधी परिविक्षा अधिनियम १९५८ कलम (६) नुसार न्यायालयाकडे सवलत मागितली होती. न्यायालयाकडे विनंती केली होती; मात्र गुन्हा गंभीर स्वरूपाचा घृणास्पद कृत्य आरोपीने केल्याने न्यायालयाने विनंती अर्ज फेटाळला व शिक्षा ठोठावली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.