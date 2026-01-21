कोकण

Ratnagiri Crime : जेवण करण्यासाठी घरी बोलावलं अन् जबरदस्तीने ठेवले शारीरिक संबंध; अल्पवयीन मुलगी सहा महिन्यांची राहिली गर्भवती

Court Verdict in Ratnagiri Minor Case : रत्नागिरी न्यायालयाने अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करणाऱ्या आरोपीला पोक्सो कायद्यानुसार २० वर्षांची सक्तमजुरी व दंडाची शिक्षा सुनावली.
सकाळ डिजिटल टीम
रत्नागिरी : अल्पवयीन मुलीला जेवण करण्यासाठी घरात बोलावून तिच्यावर जबरदस्तीने अत्याचार करणाऱ्या आरोपीला न्यायालयाने (Ratnagiri Crime News) २० वर्षे सक्तमजुरी व ११ हजार ५०० रुपयांची दंड ठोठावला. साहील दत्ताराम मसणे (वय २१) असे आरोपीचे नाव आहे. ही घटना १५ जुलै २०२२ मध्ये घडली होती.

