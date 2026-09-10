Ratnagiri Road Project : रत्नागिरीकरांसाठी मोठी बातमी! मिरजोळे एमआयडीसीच्या मुख्य रस्त्याचे 24 कोटींतून होणार चौपदरीकरण; असा असणार नवा लूक

रत्नागिरी : शहरानजीकच्या मिरजोळे एमआयडीसीतील जे. के. फाईल्स ते गद्रे मरिनपर्यंतच्या रस्त्याच्या स्थितीबाबत ओरड असतानाच आता महामार्गापासून एमआयडीसीत जाणाऱ्या या मुख्य रस्त्याचे चौपदरीकरण होणार आहे. यासाठी सुमारे २४ कोटींचा निधी मंजूर झाला असून, या चौपदरीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यातील कामाला सुरुवात झाली (Ratnagiri Mirjole MIDC Road Widening) आहे..शहरालगतच्या मिरजोळे एमआयडीसीमध्ये जाण्यासाठी जे. के. फाईल्स येथून मुख्य रस्ता असून, पाऊस व अवजड वाहतुकीमुळे येथील रस्त्याला खड्डे पडले आहेत. याच्या डागडुजीबाबत नागरिकांकडून मागणी होत आहे; मात्र जे. फे. फाईल्स ते गद्रे मरिन कंपनीपर्यंत या रस्त्याचे चौपदरीकरण केले जाणार आहे. सुमारे अठराशे मीटरचा हा रस्ता असून, २४ कोटी रुपये खर्च करून हे काम होत आहे..या कामाला पहिल्या टप्प्यात सुरुवातही झाली आहे. रस्त्याच्या बाजूने पाण्याची पाईपलाईन व वीजवाहिन्या हलविण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. चौपदरीकरण करताना रस्त्याच्या मध्यभागी दुभाजकावर आकर्षक झाडे लावली जाणार असून, विद्युतदिवेही लावण्यात येणार आहेत. काँक्रिटीकरणासह दोन्ही बाजूने फूटपाथ, गटारे आदी कामेही होणार आहेत..Ganeshotsav Toll Waiver 2026 : गणेशोत्सवासाठी कोकणात गावी जाताय? 'या' तारखेपासून पथकर माफी लागू; 'टोल फ्री' पास कसा आणि कुठे मिळणार? पाहा डिटेल्स.जागतिक पातळीवर निर्यात करणारे गद्रे मरिनसह अनेक मरिन कंपन्यांची वाहतूक या मार्गावरून होत असते. तटरक्षक दलासह या मार्गाजवळच इंजिनिअरिंग व पदवी महाविद्यालयही आहे. नव्याने होऊ घातलेले रत्नागिरी विमानतळासाठीही हा शहरात येण्यासाठी किंवा रत्नागिरीतून बाहेर पडण्यासाठी महामार्गावर जाण्यासाठी मुख्य मार्ग असणार आहे. त्यामुळे या रस्त्याचे चौपदरीकरण करतानाच तो आकर्षक दिसावा यासाठी एमआयडीसीकडून प्रयत्न सुरू आहेत. पावसाळा संपल्यानंतर या रस्त्याच्या कामाला अधिक गती मिळणार आहे..सात महिन्यांत काम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्टमिरजोळे एमआयडीसीतील जवळपास ९० टक्के रस्ते वाहतुकीला सुस्थितीत आहेत. त्यामुळे हा नवीन रस्ता स्मार्टसिटी व पर्यटनदृष्ट्या विकसित रत्नागिरीसाठी साजेसा व्हावा यासाठी जे. के. फाईल्स ते गद्रे मरिनपर्यंतचा रस्ता तयार केला जाणार आहे. मार्च २०२७ पर्यंत हे काम पूर्ण केले जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.