Ratnagiri Water: रत्नागिरीत दर सोमवारी पाणी बंद; नगरपालिकेचा निर्णय; रोजच्या पुरवठ्यात १५ मिनिटे कपात

रत्नागिरी : कमी पाऊस आणि सतत वाढणाऱ्या तीव्र तापमानामुळे शहरात पाणीटंचाईची भीषण समस्या निर्माण होणार आहे. भविष्यात उद्भवणाऱ्या पाणीटंचाईला सामोरे जाण्यासाठी नगर पालिकेने आतापासूनच सूक्ष्म नियोजन सुरू केले आहे. दर सोमवारी शहरात पूर्णत: पाणीपुरवठा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच रोजच्या पाणीपुरवठ्याच्या वेळेत सरासरी १५ मिनिटे कपात केली जाणार आहे, अशी माहिती नगराध्यक्षा शिल्पा सुर्वे आणि पाणी सभापती निमेश नायर यांनी दिली..पालिकेत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकर आणि नगरसेवक बाळू साळवी उपस्थित होते. ते म्हणाले, पालिकेच्या पथकाने शीळ धरणाची प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून शहरातील पाणीपुरवठ्याची सद्यःस्थिती तपासली. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा शीळ धरणात १ टक्का पाणीसाठा कमी (सध्या ९९%) आहे. उष्णतेमुळे मोठ्या प्रमाणात बाष्पीभवन होत आहे. त्यामुळे भविष्यात एप्रिल-मे महिन्यांपर्यंत पाणी पुरवfण्यासाठी नगरपालिकेने कठोर पावले उचलली आहेत.दर सोमवारी एक दिवस पाणीपुरवठा बंद ठेवल्यास एका महिन्यात तब्बल ८० एमएलडी पाण्याची बचत होणार आहे. याशिवाय, ज्या भागांत दररोज दीडतास पाणी दिले जाते, तिथे पाणी देण्याच्या वेळेत १५ ते २० मिनिटांची कपात करून पाण्याचा वापर नियंत्रित केला जाणार आहे. नव्या जलस्रोतांचा शोध... पालिकेने दुर्लक्षित व जुन्या जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शीळ येथील चार वर्षांपूर्वी पडलेली जुनी विहीर स्वच्छ करून तिची डागडुजी केली जाणार आहे. या विहिरीतून किमान एका पंपाद्वारे मुबलक पाणी उपलब्ध होऊ शकते. नाचणे तलावाचा गाळ काढून तेथील नैसर्गिक झरे मोकळे केले जातील..पूर्वी वापरात असलेली, मात्र योजना पूर्ण झाल्यावर बंद पडलेली निवखोल येथील खासगी विहीर मालकांशी संपर्क साधून पुन्हा वापरात आणली जाणार आहे. पानवल धरणासाठी सुमारे दीड किमीची पाईपलाईन टाकण्यासाठी अन्वी कंपनीच्या ठेकेदाराला थकलेला निधी देण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे येत्या एक ते दोन आठवड्यांत पाईपलाईनचे काम सुरू होईल. संकटात साथ देण्याचे आवाहन पर्यायी मार्ग लागू करून प्रत्येकाला पुरेसे पाणी देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करत आहे. मात्र, या संकटावर मात करण्यासाठी नागरिकांची साथ अत्यंत आवश्यक आहे. लोकांनी आतापासूनच पाण्याचा वापर अत्यंत काटकसरीने व योग्य प्रकारे करावा, असे आवाहन पालिकेने केले आहे..संभाव्य टंंचाईवर उपाययोजना शहरातील रॅम्प, स्विमिंग पूलधारकांना नोटिसा नवीन नळजोडणीला बंदी नव्या व पर्यायी जलस्रोतांचा घेणार शोधशहरातील पाण्याची गरज नळजोडणीधारक - १२ हजार ५०० रोजचा पाणीपुरवठा - २० दशलक्ष लिटरपाण्याची स्थिती (दशलक्ष घनमीटर) शीळ धरण - ३.३२७ पानवल धरण - ०.३४९.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.