Anti Snake Venom : सर्पदंशावरील अँटी-स्नेक व्हेनम इंजेक्शन्स केंद्रात उपलब्ध; आरोग्य विभागाचे सावधगिरीचे आवाहन, वेळेवर उपचार घेतल्यास वाचणार जीव!

रत्नागिरी : आरोग्य विभागाने जिल्ह्यातील जिल्हा रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि उपकेंद्रांमध्ये सर्पदंशावरील सुमारे पाच हजार अँटी-स्नेक व्हेनम इंजेक्शन्सचा पुरेसा साठा उपलब्ध करून ठेवला (Anti snake venom availability in Ratnagiri hospitals) आहे. त्यामुळे सर्पदंश झाल्यास तातडीने जवळच्या शासकीय आरोग्य केंद्रात उपचार घेतल्यास रुग्णाला वेळेत उपचार मिळू शकतात. पावसाळ्यात सर्पदंशाच्या घटना वाढत असल्याने नागरिकांनी घाबरून न जाता त्वरित वैद्यकीय मदत घ्यावी, असे आवाहन आरोग्य विभागाने केले आहे..पावसाळ्यात मुसळधार पाऊस आणि सापांच्या बिळांमध्ये पाणी शिरल्यामुळे साप सुरक्षित जागेच्या शोधात बाहेर पडतात. त्यामुळे शेतात, घराच्या परिसरात आणि अडगळीच्या ठिकाणी त्यांचा वावर वाढतो. शेतकरी, शेतमजूर तसेच ग्रामीण भागातील नागरिकांनी शेतात काम करताना गमबूट, हातमोजे आणि पूर्ण अंग झाकणारे कपडे वापरावेत. रात्री बाहेर पडताना टॉर्चचा वापर करावा तसेच घराच्या परिसरातील वाढलेले गवत व कचरा नियमित साफ ठेवावा..Loan Waiver Scheme : शेतकऱ्यांनो लक्ष द्या! 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी' प्रक्रियेला वेग; तुमच्या खात्यात कधी जमा होणार पैसे? याद्या कधी प्रसिद्ध होणार?.सर्पदंश झाल्यास घरगुती उपचार करण्याऐवजी रुग्णाला शांत ठेवून दंश झालेल्या अवयवाची हालचाल कमी करावी. जखम स्वच्छ पाणी आणि साध्या साबणाने धुवावी. जखमेवर चिरा देणे, विष शोषण्याचा प्रयत्न करणे किंवा घट्ट दोरी बांधणे टाळावे. त्यानंतर रुग्णाला तातडीने जवळच्या रुग्णालयात दाखल करावे..Crab Health Benefits : पावसाळ्यात खेकड्याचा रस्सा किंवा सूप पिण्याने खरोखरच सर्दी-खोकला बरा होतो का? जाणून घ्या वैज्ञानिक बाजू!.२४८ रुग्णांना जीवदानआरोग्य विभागाच्या माहितीनुसार, गेल्या सहा महिन्यांत जिल्ह्यात सर्पदंशाच्या २५० घटना नोंदविण्यात आल्या. त्यापैकी वेळेवर उपचार मिळाल्यामुळे २४८ रुग्णांना जीवदान मिळाले असून दोघांचा मृत्यू झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.