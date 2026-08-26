Ratnagiri Municipal Building Issue: माझ्या केबिनमध्ये ‘म्युझिकल फॅन’!; नायर यांचे इमारतीच्या दर्जावर बोट; ‘एसी’ही अजब

रत्नागिरी: पालिकेच्या नवीन इमारतीत ‘म्युझिकल फॅन’ लावले आहेत, एसीची तर कमाल आहे. एका ठिकाणी बंद केला की, इतर ठिकाणचेही एसी बंद होतात. रंगकाम अतिशय निकृष्ट दर्जाचे आहे. पेवरब्लॉकना लेव्हल नाही, अशाप्रकारे कमी दर्जाचे काम ठेकेदार कंपन्यांनी केले; पण त्या ठेकेदार कंपन्यांबरोबर आमचाही करेक्ट कार्यक्रम झाला, अशी उपहासात्मक टिपणी पाणी सभापती निमेश नायर यांनी करत इमारतीच्या कामाच्या दर्जाची खिल्ली उडवली. ही गंभीर बाब असून, प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांनी दर्जेदार काम करून घेण्याबाबत सर्वसाधारण सभेत एकमताने निर्णय घेतला..पालिकेची सर्वसाधारण सभा नगराध्यक्षा शिल्पा सुर्वे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी मुख्याधिकारी वैभव गारवे, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकर, सर्व सभापती, सदस्य, खातेप्रमुख उपस्थित होते. १५ ऑगस्टला पालकमंत्री उदय सामंत यांनी पालिकेत झालेल्या एका कार्यक्रमावेळी ३० कोटी खर्च करून उभारलेल्या या इमारतीच्या कामाच्या दर्जावरून ठेकेदाराला चांगलेच सुनावले..Marathi News: मराठी डिजिटल न्यूजमध्ये eSakal पुन्हा नंबर 1; Comscoreच्या ताज्या आकडेवारीत 7.4 कोटींचा टप्पा.यावर आज सभागृहात श्री. नायर यांनी कामाच्या दर्जाबाबत साशंकता व्यक्त केली. ते म्हणाले, वास्तविक कंपनीने माझ्या केबिनचे केलेले काम मंत्र्यांना दाखवायला हवे होते. मी घरी गेलो आणि आपले सर्व फॅन काढून आता म्युझिकल फॅन बसवूया, असे सांगितले. नायर यांच्या या वक्तव्याने सर्वच अवाक् झाले. त्यांच्या केबिनमध्ये बसवलेला फॅन काम कमी आणि खड...खड...आवाज जास्त करतो आहे. एका केबिनमधील एसी बंद केला की, अन्य केबिनमधील एसी बंद होतात. इमारतीचे रंगकामदेखील अतिशय दर्जाहीन आहे..ठेकेदार कंपन्यांना सक्त ताकीदपालिकेच्या इमारतीचे काम दोन ठेकेदार कंपन्या करत आहेत; मात्र त्या एकमेकांकडे बोट दाखवून वेळ मारून नेण्याचे काम करत असल्याचे सभागृहाला प्रशासनाने सांगितले. पालकमंत्री निधी आणतात; परंतु त्याचा असा अपव्यय होता कामा नये. याबाबत दोन्ही कंपन्यांची बैठक घेऊन कामाचा दर्जा सुधारण्याबाबत सक्त ताकीद दिली जाईल, असे यावेळी प्रशासनाने सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.