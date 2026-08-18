Konkan Highway Big Relief : गणेशोत्सवात ट्रॅफिक जॅमचा त्रास संपणार? 12 कोटींचा निवळी अन् 70 कोटींचा लांजा उड्डाणपूल सात दिवसांत होणार खुले, चिपळूणचा प्रश्न कायम

रत्नागिरी : गणेशोत्सवाच्या तोंडावर महामार्गावरील अत्यंत महत्त्वाचे आणि बहुप्रतीक्षित निवळी आणि लांजा उड्डाणपूल येत्या (Lanja Flyover opening date latest update) आठवडाभरात वाहतुकीसाठी खुले करण्याची तयारी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने सुरू केली आहे. हे दोन्ही पूल सुरू झाल्यास यावर्षी कोकणात येणाऱ्या चाकरमान्यांचा प्रवास सुकर होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..निवळी पूल १२ कोटी कोटी रूपये खर्च करून उभारले जात आहे. पुलाची लांबी ८० मीटर असून त्याला ६२० मीटरचे जोड रस्ते जोडण्यात आले आहेत (एकूण लांबी ७०० मीटर). पुलाखाली एकूण ४ गाळे (खांब) उभारण्यात आले आहेत.लांजा उड्डाणपुल ७० कोटींचा आहे. ९७५ मीटर लांबीच्या या भव्य पुलाखाली ४५ गाळे (खांब) उभारण्यात आले आहेत..Pune Bengaluru Highway : पुणे-बंगळूर 'ग्रीनफिल्ड हाय-वे' अधांतरी! गडकरींचा ड्रीम प्रोजेक्ट रखडला? महामार्गाचे रेखांकनही थांबवले, PM कार्यालयाकडून मान्यता का नाही?.लांजा शहरातील बाजारपेठेत होणाऱ्या वाहतूक कोंडी आता कायमची सुटणार आहे. चिपळूण शहरातील उड्डाणपुलाबाबत राष्ट्रीय महामार्ग विभागाकडून अद्याप कोणतीही स्पष्टता आलेली नाही.हा पूल यंदाच्या गणेशोत्सवापूर्वी सुरू होणे जवळपास अशक्य मानले जात आहे. त्यामुळे चिपळूणमधील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न यंदाही कायम राहण्याची शक्यता आहे..Amba Ghat Traffic Update : कोकण-पश्चिम महाराष्ट्राची जीवन वाहिनी धोक्यात; आंबा घाटात रस्ता खचला, एसटी अन् अवजड वाहतुकीचा मार्गही बदलला.एक नजरनिवळी पूल खर्च १२ कोटीलांबी ८० मीटर असूनत्याला ६२० मीटरचे जोड रस्तेपुलाखाली एकूण ४ गाळे (खांब)लांजा उड्डाणपुलाचा खर्च ७० कोटी९७५ मीटर लांबीपुलाखाली तब्बल ४५ गाळे (खांब).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.