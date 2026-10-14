Ratnagiri Electricity Demand October Heat : रत्नागिरीत 'ऑक्टोबर हीट'चा महावितरणला फटका; विजेची मागणी 180 मेगावॉटवर, तब्बल 38 कोटींची बिलं थकीत!

रत्नागिरी : जिल्ह्यात जाणवू लागलेल्या ‘ऑक्टोबर हीट’चा थेट परिणाम महावितरणच्या वीजपुरवठा आणि मागणीवर झाला आहे. उकाड्यामुळे पंखे, एसी आणि कुलरचा वापर वाढल्याने एरवी नियमित १६० मेगावॉट असणारी विजेची मागणी तब्बल २० मेगावॉटने वाढून १८० मेगावॉटवर पोहोचली (MSEDCL electricity bill arrears in Ratnagiri district) आहे. मागणीत अचानक झालेल्या वाढीसोबतच जिल्ह्यात सुमारे ३८ कोटी रुपयांची वीज बिल थकबाकी असल्याचे महावितरणचे अधीक्षक अभियंता सुधाकर जाधव यांनी सांगितले. .ऑक्टोबर हीटमुळे पारा सुमारे ३४ ते ३५ अंशांवर पोहोचल्याने अंगाची लाहीलाही होत आहे. थोडासा दिलासा मिळावा यासाठी वीज उपकरणांचा वापर वाढल्याने विजेच्या मागणीत २० मेगावॉटने वाढ झाली आहे. जिल्ह्यात अधिकृतपणे भारनियमन लागू नाही; मात्र केवळ रत्नागिरीतच नव्हे तर राज्यातच अपेक्षेपेक्षा जास्त प्रमाणात विजेची मागणी वाढली आहे. यामुळे निर्मिती आणि मागणी यात तफावत निर्माण होऊन काही वेळा तात्पुरत्या स्वरूपात वीजपुरवठा खंडित करावा लागत आहे..Assistant Engineer Arrested : कवठेमहांकाळ पंचायत समितीत ACB ची मोठी कारवाई; 17,400 रुपयांची लाच घेताना सहाय्यक अभियंता रंगेहाथ पकडला, कशासाठी मागितले पैसे?.ही स्थिती पूर्ववत करण्यासाठी महावितरणचे तांत्रिक पथक कार्यरत आहे. जिल्ह्यात महावितरणची दरमहा एकूण वीज बिल मागणी सुमारे १४० कोटी रुपयांची असते; परंतु विविध वर्गवारीतील ग्राहकांकडून ३८ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. प्रशासकीय थकबाकी ५ कोटींवर जिल्ह्यात महावितरणचे सर्व प्रकारचे मिळून ६ लाख १० हजार ग्राहक आहेत. विविध शासकीय कार्यालये आणि संस्थांकडील प्रशासकीय थकबाकीचा आकडा ५ कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचला आहे. थकबाकीमुळे महावितरणच्या महसुलावर ताण येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.