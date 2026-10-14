कोकण

Ratnagiri Electricity Demand October Heat : रत्नागिरीत 'ऑक्टोबर हीट'चा महावितरणला फटका; विजेची मागणी 180 मेगावॉटवर, तब्बल 38 कोटींची बिलं थकीत!

October Heat Pushes Ratnagiri Electricity Demand to 180 MW : रत्नागिरीत ऑक्टोबर हीटमुळे विजेची मागणी १६० वरून १८० मेगावॉटवर पोहोचली आहे. महावितरणने जिल्ह्यातील ३८ कोटी रुपयांच्या वीजबिल थकबाकीची माहिती दिली असून, वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
MSEDCL electricity bill arrears in Ratnagiri district

MSEDCL electricity bill arrears in Ratnagiri district

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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रत्नागिरी : जिल्ह्यात जाणवू लागलेल्या ‘ऑक्टोबर हीट’चा थेट परिणाम महावितरणच्या वीजपुरवठा आणि मागणीवर झाला आहे. उकाड्यामुळे पंखे, एसी आणि कुलरचा वापर वाढल्याने एरवी नियमित १६० मेगावॉट असणारी विजेची मागणी तब्बल २० मेगावॉटने वाढून १८० मेगावॉटवर पोहोचली (MSEDCL electricity bill arrears in Ratnagiri district) आहे. मागणीत अचानक झालेल्या वाढीसोबतच जिल्ह्यात सुमारे ३८ कोटी रुपयांची वीज बिल थकबाकी असल्याचे महावितरणचे अधीक्षक अभियंता सुधाकर जाधव यांनी सांगितले.

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