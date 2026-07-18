Konkan Rock Art : कोकणात सापडला 3 हजारहून अधिक कातळशिल्पांचा खजिना; एकशिंगी गेंड्याचं रहस्य काय? अश्मयुगीन मानवाचा काळ अनुभवता येणार!

रत्नागिरी : राज्य शासन आणि पुरातत्त्व विभाग, देवूड येथील कातळशिल्प असलेल्या जागेचे मालक आणि निसर्गयात्री संस्थेच्या समन्वयातून कातळशिल्प संरक्षण-संवर्धनाचे नवे मॉडेल उभे राहिले (Devud petroglyph heritage preservation) आहे. यामुळे गावविकास होण्यास मदत होणार आहे. जागा मालकाची संमती घेऊन संरक्षणात्मक कामे, माहिती, भेटवस्तू व अल्पोपहार केंद्राची उभारणी शासनाच्या माध्यमातून करण्यात आली..काम पूर्ण झाल्यानंतर ही व्यवस्था जागामालकांकडे सुपूर्द करण्यात आली. पुढे पुरातत्त्व विभागाच्या मार्गदर्शन व देखरेखीखाली जागामालक या परिसराची देखभाल व व्यवस्थापन करणार आहेत. वारसा संवर्धनासाठी उभे राहिलेले हे मॉडेल अनुकरणीय उदाहरण ठरेल. काही ठिकाणी अशा प्रकारे काम करून कातळशिल्पांचे संवर्धन शक्य आहे, अशी माहिती कातळशिल्प शोधकर्ते सुधीर रिसबूड यांना दिली..Ratnagiri Green Steel Project investment : रत्नागिरीत 7 हजार 500 कोटींचे पाच नवे प्रकल्प; उद्योगमंत्री उदय सामंत यांची मोठी घोषणा, 450 एकर जागेत काय-काय होणार?.पहिल्या टप्प्यात एकंदर १७ ठिकाणांचा समावेश आहे. देवूडप्रमाणेच चवे, भगवतीनगर, पोचरी या ठिकाणी काम अंतिम टप्प्यात आहे. शासन, प्रशासन कातळशिल्प संरक्षण संवर्धनासाठी सकारात्मक पावले उचलत आहे..Sagareshwar Wildlife Sanctuary : माणसाने तयार केलेले देशातील पहिले अभयारण्य! सांगलीच्या सागरेश्वरचा कायापालट कसा झाला? पाहा खुणावतेय हरिण-काळविटांचे 'माहेरघर'.कातळशिल्पेगावे : ११० हून अधिकठिकाणे : २२० पेक्षा जास्तएकूण कातळशिल्पे : तीन हजारांहून अधिक.एकशिंगी गेंड्यासह ६० रचनादेवूड येथे सुमारे तीन गुंठे जागेमध्ये एकशिंगी गेंडा, हरिण, मोर, तरस, माकड या ठळक रचना, मूर्त-अमूर्त रचना ६०हून अधिक आहेत. १५ मीटर लांब आणि १२ मीटर रुंद जांभ्या दगडात ६०हून अधिक खोदचित्रे राज्य संरक्षित स्मारकात नोंदली गेली आहेत. अश्मयुगीन मानवाचा इतिहास सांगणारा हा महत्त्वाचा वारसा आहे..केंद्राच्या उद्घाटनानिमित्त आज एक वर्तुळ पूर्ण झाले. उद्यापासून नव्या वर्तुळाची सुरुवात आहे. आता पुढची वाट अधिक संशोधन, संरक्षण, कातळशिल्प वारशाला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अधिक प्रभावीपणे पोहोचवण्याची आहे.-सुधीर रिसबूड, कातळशिल्प शोधकर्ते.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.