कोकण

Ratnagiri Rainfall 2026: गतवर्षीपेक्षा १० टक्के कमी पाऊस; जिल्ह्यात ५० धरणे भरली; जोरदार सरींमुळे बळीराजाला दिलासा

Ratnagiri Receives 10% Less Rain Than Last Year: त्नागिरी जिल्ह्यात यंदा गतवर्षीपेक्षा सुमारे १० टक्के कमी पाऊस झाला असला तरी ५९ प्रकल्पांमध्ये ७८.४० टक्के उपयुक्त पाणीसाठा आहे.
Ratnagiri Rainfall 2026

Ratnagiri Rainfall 2026

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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रत्नागिरी: जिल्ह्यात यंदा ऑगस्ट महिन्यात पावसाचा जोर कमी झाल्यामुळे गतवर्षीच्या तुलनेत सरासरी ६५० मिलिमीटर कमी नोंद झाली आहे. यंदा आतापर्यंत ७० टक्के पाऊस झाला असून, गतवर्षी ८९.७७ टक्के पाऊस झालेला होता. सुमारे १० टक्के कमी पाऊस झाला. सुदैवाने, जिल्ह्यातील सर्व लहान-मोठ्या पाटबंधारे प्रकल्पांमध्ये मिळून ७८.४० टक्के उपयुक्त पाणीसाठा आहे. ५९ प्रकल्पांमध्ये ३६९.२९ दशलक्ष घनमीटर (दलघमी) पाणीसाठा असून ५० लघुपाटबंधारे पूर्ण क्षमतेने ओव्हरफ्लो झाले आहेत. सरासरीच्या तुलनेत यंदा कमी पाऊस असला तरीही पाटबंधारे प्रकल्पात पुरेस पाणी आहे.

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