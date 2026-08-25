Ratnagiri Rainfall 2026: गतवर्षीपेक्षा १० टक्के कमी पाऊस; जिल्ह्यात ५० धरणे भरली; जोरदार सरींमुळे बळीराजाला दिलासा

रत्नागिरी: जिल्ह्यात यंदा ऑगस्ट महिन्यात पावसाचा जोर कमी झाल्यामुळे गतवर्षीच्या तुलनेत सरासरी ६५० मिलिमीटर कमी नोंद झाली आहे. यंदा आतापर्यंत ७० टक्के पाऊस झाला असून, गतवर्षी ८९.७७ टक्के पाऊस झालेला होता. सुमारे १० टक्के कमी पाऊस झाला. सुदैवाने, जिल्ह्यातील सर्व लहान-मोठ्या पाटबंधारे प्रकल्पांमध्ये मिळून ७८.४० टक्के उपयुक्त पाणीसाठा आहे. ५९ प्रकल्पांमध्ये ३६९.२९ दशलक्ष घनमीटर (दलघमी) पाणीसाठा असून ५० लघुपाटबंधारे पूर्ण क्षमतेने ओव्हरफ्लो झाले आहेत. सरासरीच्या तुलनेत यंदा कमी पाऊस असला तरीही पाटबंधारे प्रकल्पात पुरेस पाणी आहे..जिल्ह्यात सलग दुसऱ्या दिवशी सरींचा पाऊस पडला आहे. आज सकाळी ८.३० वाजेपर्यंतच्या २४ तासांत सरासरी ९.९ मिमी पाऊस पडला. अधूनमधून पडणाऱ्या कडकडीत उन्हामुळे वातावरणात उष्मा जाणवत आहे. रत्नागिरी पाटबंधारे विभागाकडून मिळालेल्या अहवालानुसार, जिल्ह्यातील मध्यम प्रकल्पांपैकी अर्जुना प्रकल्प १०० टक्के भरला असून, त्याच्या सांडव्यावरून २४०.४९६ क्युसेक्स वेगाने पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे. गडनदी प्रकल्पात ६६.३९ दलघमी म्हणजेच ८०.०८ टक्के पाणीसाठा झाला असून तेथून ३७१.५१५ क्युसेक्स विसर्ग सुरू आहे. तर नातूवाडी प्रकल्पात २१.९९४ दलघमी म्हणजेच ८०.७७ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे. जिल्ह्यात पावसाचा जोर सध्या काहीसा ओसरला असला तरीही बहुतांश धरणांमधून पाणी सांडव्यावरून वाहत आहे..Petrol-Diesel Price: पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर जाहीर; मुंबई-पुण्यात किती रुपये? तुमच्या शहराचा भाव पाहा.सध्या पावसाने काहीशी विश्रांती घेतली असली तरीही दिवसभरातून एखाद दुसरी मोठी सर पडून जात आहे. हे वातावरण भातशेतीला लाभदायक ठरत आहे; परंतु कातळावरील शेतीला उन्हाचा फटका बसण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. यावर्षी खरीप हंगामात सुरुवातीला सुमारे १५ ते २० दिवस पावसाचा ताण पडल्यामुळे भातलावणीस काहीसा उशीर झाला होता; मात्र, त्यानंतर गरजेनुसार पडलेल्या पावसामुळे पिकांवर कोणताच विपरीत परिणाम झालेला नाही. सध्या पावसात खंड पडलेला असला तरीही अधूनमधून पडणाऱ्या सरींचा भातपिकांच्या वाढीला लाभ मिळत आहे. भातपिकांवर कोणत्याही मोठ्या रोगाचा प्रादुर्भाव झालेला नाही; मात्र, येत्या काळात पिके काढणीस तयार असताना जर पावसाने दडी मारली (ड्राय स्पेल) किंवा अतिवृष्टी झाली तर उत्पन्नावर परिणाम होऊ शकतो..हे प्रकल्प शंभर टक्के भरलेजिल्ह्यातील प्रकल्पांचा विचार करता पणदेरी, चिंचाळी, तुळशी व तिडे (मंडणगड), शिरसाडी व सोंडेघर (दापोली), सुकोंडी (वाघिवणे), टांगर, पंचनदी, रेवली, शिरवली, शेलडी, कोंडीवली, तळवट, कुरवळ आणि शिवतर (कोडबा, ता. खेड) हे प्रकल्प पूर्णक्षमतेने भरले आहेत..Gokul Dudh Sangh Dispute : 'गोकुळ' सुनावणीवरून दुग्ध विभागात गोंधळ; नोटिसीशिवाय सुनावणी म्हणजे अधिकाऱ्यांची हुकूमशाही, दूध उत्पादकांचा संताप.रत्नागिरी तालुक्यात सर्वात कमी नोंदरत्नागिरी जिल्ह्यात मॉन्सून हंगामात २४ ऑगस्टपर्यंत सरासरी २१,२९३ मि.मी. पावसाची नोंद झाली असून, जिल्ह्याच्या वार्षिक सरासरीच्या तुलनेत ७०.३३ टक्के पाऊस झाला आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत ९०.०५ टक्के पावसाची नोंद झाली होती. त्यामुळे गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा जिल्ह्यात पावसाचे प्रमाण कमी असल्याचे दिसून येत आहे. खेड तालुक्यात २९१६.१२ मिमी पाऊस झाला असून, जिल्ह्यात सर्वाधिक नोंद झाली आहे. त्या पाठोपाठ चिपळूण तालुक्यात २७८२.४८ मिमी, मंडणगडमध्ये २५६७.५० मिमी, दापोलीत २५५४.७७ मिमी, लांजात २२२४.६० मिमी, संगमेश्वरमध्ये २१६३.९७ मिमी, राजापुरात २१३५.१३ मिमी, गुहागरमध्ये २०४४.४२ मिमी आणि रत्नागिरी तालुक्यात १८१५.४४ मिमी पावसाची नोंद झाली आहे.."सध्याचे वातावरण भातपिकांना पोषक आहे. शेतकऱ्यांनी कोणतीही अडचण आल्यास तत्काळ कृषी विभागाशी संपर्क साधावा."- विनोद हेगडे,तालुका कृषी अधिकारी, रत्नागिरी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.